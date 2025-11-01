Шведский хоккеист "Динамо" Классон выбыл на пару недель

Защитник получил повреждение в игре с "Северсталью"

Защитник "Динамо" Фредрик Классон © Арина Антонова/ ТАСС

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Защитник московского хоккейного клуба "Динамо" Фредрик Классон выбыл из-за травмы на пару недель. Об этом журналистам сообщил главный тренер команды Алексей Кудашов.

Классон не принял участия в субботнем матче Фонбет - Континентальной хоккейной лиги со столичным ЦСКА (3:2). В предыдущей игре с череповецкой "Северсталью" (3:0) он получил повреждение.

"У Классона более серьезное повреждение, у Кирилла Готовца - более легкое. Классон пропустит порядка двух недель, Готовец, скорее всего, будет готов к следующей игре", - сказал Кудашов.

В игре с ЦСКА принял участие нападающий Максим Мамин, который в последний раз играл 24 сентября против "Шанхай Дрэгонс" (3:2 ОТ). Нападающий, ранее выступавший за ЦСКА, забил победный гол, который стал для него первым в составе "Динамо".

"Время его пришло, рука зажила, гоняли его в плане подготовки. В поездку он поехал с нами, так как мог делать какие-то действия, чтобы он мог быть в команде. Он сказал, что готов на 100%", - рассказал Кудашов.

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин высказал мнение о неудачных выступлениях команды в текущем сезоне. "Я вообще не испытывал иллюзий по этому поводу. В хоккее все достаточно просто: дисциплина, мастерство, коллектив. Без этого тяжело, мы это и создаем сейчас. Поэтому и такие мучения идут, кто-то не может, кто-то не хочет. Основная масса ребят сражается", - отметил он.