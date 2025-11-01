Матч "Краснодар" - "Спартак" и еще две игры завершат 14-й тур РПЛ

Также в воскресенье "Оренбург" встретится с "Сочи", "Балтика" - с "Ахматом"

Полузащитник "Спартака" Маркиньос и защитник "Краснодара" Сергей Петров © Степан Ноздрев/ ТАСС

ТАСС, 2 ноября. Программа 14-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) завершится в воскресенье тремя матчами. В этот день состоятся игры "Оренбург" - "Сочи", "Балтика" - "Ахмат" и "Краснодар" - "Спартак".

В центральной встрече дня действующий чемпион России "Краснодар" примет московский "Спартак". Матч начнется в 19:30 мск. Краснодарская команда занимает 3-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков. Выше располагаются московский ЦСКА (30 очков) и петербургский "Зенит" (29). Красно-белые с 22 очками идут 6-ми.

Прошлый матч между командами в Краснодаре завершился победой "Спартака" со счетом 3:0. В последний раз "быки" на своем поле оказались сильнее красно-белых в матче РПЛ 2 сентября 2023 года (2:0). У гостей не сыграет сербский защитник Срджан Бабич, который получил разрыв крестообразной связки колена и уже был прооперирован. У "Краснодара" из-за повреждений могут не сыграть Жубал и Мозес Кобнан.

В составе "Краснодара" в этом сезоне выделяется капитан команды Эдуард Сперцян. В активе 25-летнего футболиста 5 голов и 10 результативных передач в 13 матчах чемпионата России. У "Спартака" лучшими бомбардирами являются Манфред Угальде, Эсекьэль Барко и Жедсон Фернандеш (по 4 гола), а лучшими ассистентами - Маркиньос и Игорь Дмитриев (по 3 передачи).

Другие матчи дня

В первом матче воскресенья "Оренбург" дома встретится с "Сочи". Игра начнется в 12:00 мск. Сочинцы после прошлого тура смогли впервые в сезоне уйти с последнего, 16-го места в таблице РПЛ. Сейчас команда с 8 очками располагается на 14-й позиции. У "Оренбурга" столько же очков, но команда уступает южанам по дополнительным показателям и располагается на 15-м месте.

Также в воскресенье калининградская "Балтика" примет грозненский "Ахмат", матч начнется в 17:00 мск. Балтийцы с 24 очками занимают 5-е место в турнирной таблице РПЛ. "Ахмат", имеющий в активе 16 очков, располагается на 9-й позиции.

Программа 14-го тура стартовала в пятницу, в этот день ЦСКА дома победил "Пари Нижний Новгород" со счетом 2:0. 1 ноября казанский "Рубин" сыграл вничью с московским "Динамо" (0:0), "Динамо" из Махачкалы победило самарские "Крылья Советов" (2:0), "Ростов" уступил тольяттинскому "Акрону" (0:1), "Зенит" оказался сильнее московского "Локомотива" (2:0).