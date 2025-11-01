"Турбостроитель" и "Конор" стали победителями Континентальной лиги дзюдо

Финальный этап соревнований прошел в Москве на волейбольной арене "Динамо"

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Дзюдоисты петербургского клуба "Турбостроитель" и женский клуб "Конор" из Челябинска стали победителями суперфинала третьего сезона Фонбет - Континентальной лиги дзюдо. Турнир прошел в субботу на татами волейбольной арены "Динамо".

В предыдущие два сезона в серии участвовали только мужские команды. Год назад победителем стал екатеринбургский клуб "Урал - Западная Сибирь", вторыми были дзюдоисты "Турбостроителя". Петербуржцы - действующие победители командного чемпионата России - взяли красивый реванш со счетом 3-2. Первые два балла команде принесли Курбан Кудиев (весовая категория до 81 кг) и Егор Андони (до 90 кг). Интригу в противостояние вернул Валерий Ендовицкий, победивший в одном из самых зрелищных поединков финала Артема Золотухина (свыше 90 кг). Однако уральским дзюдоистам не удалось сравнять счет: в дополнительное время победный балл клубу из Санкт-Петербурга принес Иван Черных (до 66 кг).

"У нас очень сплоченная команда, - рассказал ТАСС чемпион мира Арман Адамян, представляющий "Турбостроитель". - Мы буквально месяц назад выиграли командный чемпионат России и вдохновились этой победой. Готовились на позитиве, настроились и показали хорошую командную борьбу. Классно, когда трибуны заполнены до отказа, когда на татами интрига. В таких условиях хочется побеждать".

За борьбой товарищей с трибун наблюдал двукратный чемпион мира Инал Тасоев. Самой напряженной для него стала встреча Армана Адамяна и призера Олимпийских игр Тамерлана Башаева (грозненский "Ахмат") в предварительной части турнира.

"Ну очень эмоциональные схватки были. Взять хотя бы встречу Тамерлана и Армана. Оба мои друзья - за кого болеть? В итоге болел за свой клуб - "Турбостроитель", - признался Тасоев в беседе с корреспондентом ТАСС. - Понервничал, но это тоже хорошо. Нужно же как-то эмоции выплескивать".

Как в Токио, только лучше

В этом году женские клубы впервые были представлены в финале Континентальной лиги дзюдо. По итогам отбора в него прошли "Турбостроитель", "Конор", "Урал - Западная Сибирь" и "Родина" (Екатеринбург). В матче за золото сошлись "Конор" и "Урал - Западная Сибирь".

Челябинской команде победу принесли Адиясурен Амарсайхан (легионер из Монголии, свыше 70 кг), Ирина Зуева (до 57 кг) и Александра Балабанова (до 63 кг). Бронзовые награды в женском турнире завоевали "Турбостроитель" и "Родина", в мужском - "Ахмат" и "Локомотив" (Нальчик).

"Атмосфера финала чем-то напомнила токийский Большой шлем, но по организации, мне кажется, у нас даже лучше, - отметила в разговоре с ТАСС Зуева, ставшая в этот вечер лауреатом отдельной номинации от титульного спонсора "Иппон дня". - Командные турниры очень эмоциональны, поэтому и радость от победы такая яркая".

Специальных наград также были удостоены Татьяна Цыганкова, Ендовицкий и Черных. Приз зрительских симпатий достался гречанке Елизавет Тельциду, выступающей за "Урал - Западную Сибирь", и Тимуру Арбузову из "Локомотива", а участниками самой зрелищной схватки у мужчин стали Башаев и Адамян, у женщин - Александра Балабанова и Милена Хилова.

Президент Федерации дзюдо России (ФДР) Сергей Соловейчик, подводя итоги соревнований, порадовался за дебют женских команд: "Мы рады, что российское женское дзюдо набирает мощь. У наших девушек большой потенциал, и они все больше радуют нас на международных соревнованиях".

Глава ФДР также подчеркнул, что лига дает молодежи возможность помериться силами с самыми титулованными лидерами сборной: "Мы видели, какой бой дали молодые спортсмены в поединках с опытными и прославленными соперниками. Такие соревнования дают возможность спортсменам, которые работают с утра до ночи не покладая рук показать себя. Это праздник дзюдо, и на этом празднике они главные герои. Это важно".