Поезд остановился. "Зенит" прервал серию "Локомотива" без поражений в РПЛ

Матч 14-го тура чемпионата России прошел в Санкт-Петербурге и завершился победой хозяев со счетом 2:0

Редакция сайта ТАСС

Защитник "Локомотива" Александр Сильянов, полузащитник "Зенита" Максим Глушенков и защитник "Локомотива" Лукас Фассон © Петр Ковалев/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 ноября. /ТАСС/. Петербургский "Зенит" в субботу дома победил московский "Локомотив" со счетом 2:0 в центральном матче 14-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Это поражение стало первым для железнодорожников в матчах чемпионата России в этом сезоне.

Встреча прошла на "Газпром-Арене" в Санкт-Петербурге в присутствии 45 133 болельщиков. Счет в матче был открыт уже на 9-й минуте - это сделал Педро после передачи бывшего футболиста "Локомотива" Максима Глушенкова. Оба игрока набрали хорошую форму и сейчас активнее всех действуют в атаке "Зенита".

Главный тренер "Локомотива" Михаил Галактионов считает, что команда начала матч робко, но тем не менее не имеет претензий к своим подопечным. Он поблагодарил футболистов, отметив, что они до конца пытались исправить ситуацию. "Надеюсь, что очень спокойно к этому [к первому поражению в РПЛ] отнесемся, выводы определенные сделаем, впереди много матчей, новая игра - новая история. Нужно забывать и двигаться вперед", - отметил Галактионов на пресс-конференции.

"Локомотив" сыграл без двух основных футболистов - защитника Сесара Монтеса и нападающего Дмитрия Воробьева, первый пропустил матч из-за перебора карточек, второй - из-за повреждения. Во время игры лучший бомбардир команды Алексей Батраков получил желтую карточку, которая стала для него четвертой в текущем сезоне, из-за чего он пропустит следующий матч с "Оренбургом". "Зенит" играл без нападающего Матео Кассьерры и защитника и капитана Дугласа Сантоса.

На 75-й минуте в составе "Зенита" появился полузащитник Андрей Мостовой, который на прошлой неделе попал в неприятную ситуацию. По данным собеседников ТАСС в правоохранительных органах, вечером 23 октября злоумышленники попытались похитить Мостового, но футболист смог отбиться и убежать от нападавших, после чего те скрылись на машине. Мостовой забил второй мяч "Зенита" в компенсированное время. После этого футболист, празднуя гол, надел черную балаклаву.

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак отметил, что в команде все переживали за Мостового. "Ситуацию, конечно, обсуждали. Все переживали, волновались за Андрея. Кто-то мог пошутить, но ситуация нешуточная. Главное, что закончилось хорошо, это самое главное, он помогает команде, забивает мячи сейчас. Перед прошлым матчем с "Динамо" я знал уже эту историю", - сказал Семак журналистам.

Вендел продлил контракт

После завершения игры стало известно, что "Зенит" продлил контракт с бразильским футболистом Венделом до лета 2029 года. "Продление контракта - это совместное решение меня и клуба. "Зенит" стал для меня настоящим домом и семьей, - сказал полузащитник журналистам. - Мне очень приятно быть здесь, играть здесь. Поэтому я очень рад и надеюсь остаться здесь подольше". Также футболист отметил, что не видит проблем в получении гражданства РФ.

После матча с комментарием выступил Дуглас Сантос, который рассказал, что, скорее всего, не выйдет на поле до конца 2025 года. "Хочу сообщить, что на прошлой неделе во время тренировки я получил травму плеча. Операция не понадобится, мы решили провести интенсивный курс физиотерапии. Но, к сожалению, скорее всего, мне придется пропустить оставшуюся часть календарного года. Я вернусь еще сильнее и постараюсь достичь всех целей, поставленных на 2026 год", - сказал капитан петербуржцев.

"Зенит" набрал 29 очков и поднялся на 2-е место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре петербургская команда, которая продлила серию без поражений в чемпионате до 10 матчей, 9 ноября на выезде встретится с самарскими "Крыльями Советов". 5 ноября сине-бело-голубым предстоит провести первый матч четвертьфинала "пути РПЛ" Фонбет - Кубка России с московским "Динамо".

"Локомотив" с 27 очками располагается на 4-й позиции. В следующем туре железнодорожники 9 ноября дома сыграют с "Оренбургом", а 6 ноября проведут встречу кубка страны с московским "Спартаком".

"Динамо" без победы, "Акрон" без Дзюбы

Также в субботу московское "Динамо" на выезде сыграло вничью с казанским "Рубином" со счетом 0:0. С 58-й минуты бело-голубые играли в большинстве - с поля был удален игрок хозяев Константин Нижегородов.

"Мы доминировали весь матч, создали много моментов - это из позитивного. К сожалению, реализовать голевые моменты не удалось, - сказал ТАСС генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров. - В одном из эпизодов игрок "Рубина" вообще выбил мяч из своих ворот с линии. Игра проходила с нашим преимуществом, более получаса мы действовали в большинстве, но соперник дисциплинированно сыграл в обороне".

"Динамо" с 17 очками занимает 8-е место в турнирной таблице РПЛ. "Рубин" (19) располагается на 7-й позиции. В следующем туре бело-голубые 8 ноября дома сыграют с тольяттинским "Акроном", казанцы в тот же день встретятся в гостях с "Пари Нижний Новгород".

В других матчах дня махачкалинское "Динамо" дома обыграло "Крылья Советов" со счетом 2:0, "Акрон" в гостях оказался сильнее "Ростова" (1:0). У тольяттинцев встречу из-за травмы пропустил 37-летний нападающий Артем Дзюба. "Акрон" (15 очков) занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ, "Ростов" (15) - 11-е, махачкалинское "Динамо" (14) - 12-е, "Крылья Советов" (13) - 13-е.

Тур стартовал в пятницу, в этот день ЦСКА дома обыграл "Пари НН" со счетом 2:0. 2 ноября состоятся матчи "Оренбург" - "Сочи", "Балтика" - "Ахмат" и "Краснодар" - "Спартак".