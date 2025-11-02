Тренер женского "Спартака" Козлов пока не имеет информации о новом контракте

Ранее сообщалось, что руководство "Спартака" не предложило новый контракт Козлову

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Главный тренер московского женского футбольного клуба "Спартак" Вадим Козлов пока не имеет информации о новом контракте с командой на следующий сезон. Об этом он рассказал ТАСС.

В воскресенье "Спартак" дома сыграл вничью со столичным ЦСКА со счетом 2:2 и досрочно стал чемпионом России. Команда выиграла турнир впервые в истории в своем втором сезоне. 10 октября "Спорт-Экспресс" сообщал, что руководство "Спартака" не предложило новый контракт Козлову и его тренерскому штабу.

Читайте также

"Спартак" впервые в истории выиграл женский чемпионат России по футболу

"Понимания по поводу контракта на следующий сезон еще нет. Я сосредоточен на работе с командой в этом году. Беспокоит ли меня этот вопрос? Сейчас меня беспокоит моя команда, я сосредоточен на этом. Я думаю, что мы с тренерским штабом хорошо выполнили работу в этом и прошлом году, достигнув рекордных показателей в таблице и личных показателей игроков", - сказал Козлов.

Также Козлов рассказал, что его команде было непросто в чемпионском матче против красно-синих. "Соперник сильный, хочу в первую очередь отметить тренерский штаб команды соперника, который долгое время формировал сплоченный коллектив. Он хорошо играет в футбол, действует в командном стиле. Нам было очень непросто, и, наверное, подобным образом золото и зарабатывается", - добавил Козлов.