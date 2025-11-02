"Сочи" одержал первую победу в КХЛ за месяц, обыграв "Спартак"

Встреча завершилась со счетом 5:2

Игроки "Сочи" © Дмитрий Феоктистов/ ТАСС

СОЧИ, 2 ноября. /ТАСС/. "Сочи" одержал победу над московским "Спартаком" со счетом 5:2 в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Сочи.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Уильям Биттен (24-я, 50-я минуты), Артур Тянулин (38), Николай Поляков (38) и Тимур Хафизов (60). У проигравших отличились Никита Коростелев (40) и Нэйтан Тодд (43).

В составе "Сочи" дебютировал вратарь Илья Самсонов, который подписал контракт с клубом в субботу. Он появился на льду с первых минут, но перед началом третьего периода был заменен на Алексея Щетилина.

"Сочи" прервал серию поражений в КХЛ, которая продлилась 9 матчей. Предыдущую победу "Сочи" одержал 30 сентября над тольяттинской "Ладой" (4:0). Команда располагается на последней, 11-й строчке в турнирной таблице Западной конференции, набрав 12 очков в 19 матчах. "Спартак" набрал 25 очков в 21 игре и занимает 7-е место на Западе.

В следующем матче "Сочи" и "Спартак" вновь встретятся друг с другом, игра пройдет 4 ноября в Сочи.