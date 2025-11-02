НХЛ оштрафовала Малкина на $5 тыс. за удар игрока клюшкой

Инцидент произошел во время матча "Питтсбурга" с "Виннипегом"

Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин © Bruce Bennett/ Getty Images

НЬЮ-ЙОРК, 2 ноября. /ТАСС/. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург" Евгений Малкин оштрафован на $5 тыс. за удар канадского защитника "Виннипега" Логана Стэнли. Об этом сообщает служба безопасности игроков лиги.

Инцидент произошел в первом периоде матча регулярного чемпионата НХЛ. Находясь за воротами соперника, Малкин ударил Стэнли клюшкой. После этого эпизода Малкин получил двухминутный штраф.

Встреча закончилась со счетом 5:2 в пользу "Виннипега".