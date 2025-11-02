НХЛ оштрафовала Малкина на $5 тыс. за удар игрока клюшкой
Редакция сайта ТАСС
16:46
НЬЮ-ЙОРК, 2 ноября. /ТАСС/. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург" Евгений Малкин оштрафован на $5 тыс. за удар канадского защитника "Виннипега" Логана Стэнли. Об этом сообщает служба безопасности игроков лиги.
Инцидент произошел в первом периоде матча регулярного чемпионата НХЛ. Находясь за воротами соперника, Малкин ударил Стэнли клюшкой. После этого эпизода Малкин получил двухминутный штраф.
Встреча закончилась со счетом 5:2 в пользу "Виннипега".