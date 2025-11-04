"Бруклин" с Деминым в составе проиграл седьмой матч подряд со старта сезона

Россиянин набрал два очка во встрече с "Миннесотой"

Баскетболист "Бруклина" Егор Демин (слева) © Sarah Stier/ Getty Images

НЬЮ-ЙОРК, 4 ноября. /ТАСС/. "Бруклин" со счетом 109:125 уступил "Миннесоте" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Самыми результативными игроками встречи стали защитник "Миннесоты" Донте Дивинченцо и защитник "Бруклина" Кэмерон Томас, на счету которых по 29 очков. Российский защитник "Бруклина" Егор Демин набрал 2 очка.

"Миннесота" занимает 9-е место в турнирной таблице Западной конференции с 4 победами и 3 поражениями. "Бруклин", не одержавший ни одной победы в 7 матчах, идет на последней, 15-й строчке Восточной конференции. Следующий матч "Миннесота" проведет в ночь на 6 ноября по московскому времени в гостях против "Нью-Йорка", "Бруклин" в этот же день встретится на выезде с "Индианой".