Макдэвид стал 4-м по скорости достижения 1 100 очков в "регулярках" НХЛ

На это канадскому нападающему потребовалось 726 матчей

Нападающий "Эдмонтона" Коннор Макдэвид © Codie McLachlan/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 4 ноября. /ТАСС/. Капитан "Эдмонтона" Коннор Макдэвид стал рекордсменом среди действующих игроков по скорости достижения 1 100 очков в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

На это канадскому нападающему потребовалось 726 матчей. По этому показателю он уступил только другим канадским форвардам Уэйну Гретцки (464), Марио Лемье (550) и Майку Босси (725). Среди действующих игроков рекордсменом был капитан "Питтсбурга", канадский нападающий Сидни Кросби (850).

В гостевой игре против "Сент-Луиса" (2:3) Макдэвид сделал два результативных паса, доведя число очков до 1 101 (364 гола + 737 передач). Капитан "Эдмонтона" лидирует в списке лучших ассистентов регулярного чемпионата вместе с российским нападающим "Питтсбурга" Евгением Малкиным и канадским форвардом "Монреаля" Ником Сузуки (по 16 голевых передач).

Макдэвиду 28 лет, он был выбран "Эдмонтоном" на драфте НХЛ под общим 1-м номером в 2015 году. В сезоне-2022/23 нападающий стал шестым игроком в истории НХЛ, который набрал 150 и более очков в регулярном чемпионате, в сезоне-2023/24 канадец первым в XXI веке преодолел отметку в 100 результативных передач за регулярный чемпионат, всего в истории североамериканской лиги таких игроков пять.

Канадец трижды становился обладателем "Харт Трофи" - приза самому ценному игроку регулярного чемпионата (2017, 2021, 2023) и пять раз завоевывал "Арт Росс Трофи" как лучшему бомбардиру регулярного чемпионата (2017, 2018, 2021, 2022, 2023). В 2024 году он получил "Конн Смайт Трофи" - приз самому ценному игроку плей-офф НХЛ. В последних двух сезонах "Эдмонтон" доходил до финала Кубка Стэнли, уступив на этой стадии оба раза "Флориде".

В октябре Макдэвид подписал новый контракт с "Эдмонтоном", который начнет действовать с сезона-2026/27. Прежний был рассчитан до конца текущего сезона.