Сын Плющенко опроверг госпитализацию после шоу из-за повышенной температуры

Он отметил, что врачи скорой помощи его просто осмотрели

ТАСС, 4 ноября. Александра Плющенко, сына двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, не увозили на скорой помощи после выступления на ледовом шоу "Спящая красавица" из-за повышенной температуры. Об этом он рассказал в Telegram-канале продюсера Яны Рудковской.

3 ноября "Спорт-Экспресс" сообщил, что фигуриста увезли на скорой помощи после выступления шоу в Санкт-Петербурге. Евгений Плющенко позднее рассказал, что его сыну всю ночь пытались понизить температуру.

"Со мной все хорошо, сейчас температура у меня 37 [градусов], - сказал он. - Пишут, что меня забрала скорая помощь, меня никуда не забирали, в больнице я не лежал, все хорошо. Просто скорая приехала меня осмотреть".

Также фигурист объяснил решение выйти на шоу с повышенной температурой. "Это было мое личное решение, потому что меня неким было заменить. Тем более это был день рождения моего отца", - заключил Плющенко-младший.

Александру Плющенко 12 лет. Он принимает участие в ледовых шоу вместе со своим отцом. С 2017 года фигурист занимается в академии "Ангелы Плющенко".