Российские штангисты завоевали пять медалей на молодежном и юниорском ЧЕ

Соревнования проходили в Албании

© Софья Сандурская/ ТАСС

ТАСС, 4 ноября. Российские спортсмены завоевали пять медалей на молодежном и юниорском чемпионате Европы по тяжелой атлетике. Соревнования прошли в Албании.

В заключительный день турнира бронзовым призером в весовой категории до 110 кг стал Сармат Теблоев. В понедельник золотую медаль с юниорскими рекордами Европы в толчке и рывке завоевал Георгий Мянд (свыше 110 кг). Также россияне выиграли одну серебряную (Елизавета Жаткина, до 48 кг) и две бронзовые награды (Полина Павлович, до 63 кг и Мария Груздова, до 86 кг).

Ранее исполнительный директор Федерации тяжелой атлетики России Александр Егоров сообщил ТАСС, что победительница юношеского чемпионата мира - 2025 Варвара Кузьминова, летом также выигравшая и первенство Европы в своем возрасте, и рекордсменка России Злата Дронова пропустили турнир по причине того, что не сумели вовремя получить въездные визы.

На турнире в Тиране российские спортсмены выступали в нейтральном статусе.