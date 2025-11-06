В ФХР сообщили, что реальных переговоров о матче с американцами пока не было

САМАРА, 6 ноября. /ТАСС/. Реальных переговоров о проведении хоккейных матчей между российскими и американскими командами пока нет. Об этом в интервью ТАСС на международном форуме "Россия - спортивная держава" рассказал генеральный директор Федерации хоккея России (ФХР) Дмитрий Курбатов.

Ранее о возможном проведении матчей высказывался первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.

"Мы держим руку на пульсе. Реальных каких-то переговоров, из которых может вырасти какой-либо матч, пока нет. Потом, надо тоже понимать, что USA Hockey - это член Международной федерации хоккея (IIHF). А они не будут нарушать рекомендации IIHF, - сказал Курбатов. - Прекрасная идея - сыграть с командой из Национальной хоккейной лиги (НХЛ), которая не зависит вообще от международной федерации, но надо понимать, что у них сезон идет с октября по июнь, и какие-то матчи могут пройти в межсезонье. Примерно в сентябре".

"Из того, что ближе всего и что можно было бы сделать, - это сыграть какими-то студенческими командами. Потому что студенческий спорт все же вне этих историй, это массовый спорт. Но пока мы к этому не подступились. Все сигналы идут сверху, и будет команда - организуем в кратчайшие сроки", - добавил он.

По словам Курбатова, в случае возвращения россиян на международную арену наиболее реальным будет проведение игр с европейскими командами. "То, что американские хоккеисты прервут в середине сезона выступления в своих клубах ради сборной, - для их федерации это дорого. С точки зрения пиара это прекрасно, с точки зрения политики - чудесно, а с точки зрения хоккея им это не надо. Если наше возвращение состоится, нам гораздо проще вернуться в тот континиум с участием команд Финляндии, Швеции, Чехии, может, Словакии, Швейцарии, Германии. Последние две сборные по уровню хоккея значительно подтянулись - посчитайте, сколько раз они сыграли в финале чемпионата мира за последние годы", - пояснил он.

Форум "Россия - спортивная держава" проходит в Самаре с 5 по 7 ноября. ТАСС - информационный партнер форума.