Ксения Шойгу выступит в зимнем триатлоне

По словам главы Федерации триатлона России, она планирует принять участие в соревнованиях в этом году

© Игорь Лазорин/ ТАСС

САМАРА, 6 ноября. /ТАСС/. Глава Федерации триатлона России Ксения Шойгу примет участие в соревнованиях по зимнему триатлону. Об этом Шойгу сообщила в интервью ТАСС на форуме "Россия - спортивная держава".

"Можно ездить и участвовать в зимнем триатлоне. Я планирую в этом году первый раз поучаствовать. Пока еще не выбрала старт, но мне кажется, это очень интересная вещь, которая позволит расширить границы", - сказала Шойгу.

В настоящий момент регламентировано проведение официальных стартов по зимнему триатлону бегом на дистанцию от 2 км, велозаездом минимум на 4 км и лыжным этапом от 3 км.

Форум "Россия - спортивная держава" проходит с 5 по 7 ноября в Самаре. ТАСС является информационным партнером форума.

