Ксения Шойгу рассказала, сколько человек в России занимаются триатлоном

По словам глава Федерации триатлона России, порядка 30 тысяч человек вовлечены в занятия видом спорта

Редакция сайта ТАСС

© Игорь Лазорин/ ТАСС

САМАРА, 6 ноября. /ТАСС/. Порядка 30 тысяч человек занимаются в России триатлоном. Об этом в интервью ТАСС на форуме "Россия - спортивная держава" сообщила глава Федерации триатлона России Ксения Шойгу.

"Если говорить об общей статистике, то это порядка 30 тысяч человек, - сказала Шойгу. - Конечно, хотелось бы, чтобы статистика перевалила за 50 тысяч. Это большая стратегическая планка до конца следующего олимпийского цикла".

Форум "Россия - спортивная держава" проходит с 5 по 7 ноября в Самаре. ТАСС является информационным партнером форума.

Полный текст интервью читайте на сайте ТАСС 7 ноября.