В ФХР считают, что IIHF нарушает все международные правила делового оборота

Гендиректор ФХР отметил, что международная федерация не отвечает на их письма

САМАРА, 6 ноября. /ТАСС/. Международная федерация хоккея (IIHF) игнорирует общение с Федерацией хоккея России (ФХР), нарушая правила делового оборота. Такое мнение в интервью ТАСС на международном форуме "Россия - спортивная держава" высказал генеральный директор ФХР Дмитрий Курбатов.

Сборные России решением IIHF не допущены до международных соревнований.

"[Люк] Тардиф (президент IIHF - прим. ТАСС) в последний раз был в России в декабре 2021 года на Кубке Первого канала после того, как в Санкт-Петербурге тремя месяцами ранее его выбрали президентом. С тех пор мы лично не виделись, несколько раз с ним разговаривали по телефону и видеосвязи, - сказал Курбатов. - Мы вообще в принципе в контакте - личные контакты не нарушены, к счастью это или нет. Официальные контакты очень плохие - у нас есть целый реестр неотвеченных писем. То есть это нарушение правил делового оборота - мирового европейского, американского, какого угодно. Но, как говорится, что имеем".

