Алаев назвал гол Воробьева лучшим в первой части сезона РПЛ

Форвард "Локомотива" забил ударом от углового флага

САМАРА, 6 ноября. /Корр. ТАСС Роман Шлуинский/. Гол нападающего московского "Локомотива" Дмитрия Воробьева в матче 12-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) с ЦСКА является лучшим в первой части сезона. Такое мнение в интервью ТАСС на форуме "Россия - спортивная держава" высказал президент РПЛ Александр Алаев.

18 октября "Локомотив" на своем поле обыграл ЦСКА со счетом 3:0. Воробьев забил ударом от углового флага.

"Лучший гол первой части сезона? Гол нападающего "Локомотива" Дмитрия Воробьева в матче с ЦСКА. Я был на стадионе, - сказал Алаев. - Я не могу же за кого-то болеть, мне нужно сдерживать эмоции. Но тут я вскочил, потому что вызвало сильное удивление".

Форум "Россия - спортивная держава" проходит в Самаре и завершится 7 ноября.

