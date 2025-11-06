В ФХР обдумывают возможность оспорить решение о недопуске россиян

Гендиректор ФХР Дмитрий Курбатов © Кирилл Кухмарь/ ТАСС

САМАРА, 6 ноября. /ТАСС/. Федерация хоккея России (ФХР) обдумывает возможность подачи апелляции на решение Международной федерации хоккея (IIHF) о недопуске российских команд до соревнований с учетом последних событий. Об этом в интервью ТАСС на международном форуме "Россия - спортивная держава" рассказал генеральный директор ФХР Дмитрий Курбатов.

В середине октября апелляционный трибунал Международной федерации бобслея и скелетона признал незаконным решение конгресса организации о запрете на участие российских спортсменов в соревнованиях.

"Безусловно. Мы внимательно следим за всеми делами, - ответил Курбатов на вопрос, думает ли ФХР над подачей еще одной апелляции на решение IIHF. - Единственная деталь, как вы понимаете, мы представляем командный вид спорта. И по командному виду есть решение Международного олимпийского комитета (МОК). МОК подтвердил, что оно в силе. Это связано именно с особенностями формирования команды. С точки зрения наших зарубежных коллег в этих инстанциях формирование команды не может произойти без участия государства. Я не буду сейчас оспаривать или подтверждать эту точку зрения, но такова их позиция и на этом основании они отказывают нам в участии".

4 ноября Международная федерация плавания (World Aquatics) объявила о том, что допустит российских ватерполистов до соревнований с 1 января 2026 года. "В каждом виде спорта свой уровень лояльности, толерантности. Многое зависит от позиции руководства федерации. Люди, углубленные в этой теме, знают, что наши российские сборные не допущены до участия в чемпионатах мира по одной причине - проблеме безопасности. Потому что, если бы причина была сформулирована иная - нарушение этики, участие России в СВО - это была бы другая ситуация, и то решение нужно было бы оспаривать по-другому. А у нас причина недопуска именно из-за проблем с безопасностью", - пояснил Курбатов.

"Мы пытались это оспорить, но получается, что эта проблема лежит в сфере ответственности и прав IIHF. Получается, что IIHF вправе это сделать - принять такое решение. Понятно, что есть много вопросов. Есть вопросы по сборной Израиля, которую сначала отстранили от соревнований, а потом допустили. Были вопросы с нашей стороны, когда мы говорили, что мы обеспечим эту безопасность, мы наймем еще три агентства в этой области, наши команды будут жить отдельно, мы готовы сами все это оплатить, но дайте нам сыграть. Но ответ сами знаете какой", - добавил он.

Форум "Россия - спортивная держава" проходит в Самаре с 5 по 7 ноября. ТАСС - информационный партнер форума.