Алаев отметил, что Дегтярев уделяет большое внимание футболу

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев © Максим Слуцкий/ ТАСС

САМАРА, 6 ноября. /Корр. ТАСС Роман Шлуинский/. Футбольное сообщество ведет рабочий диалог с министром спорта РФ Михаилом Дегтяревым. Об этом в интервью ТАСС на форуме "Россия - спортивная держава" рассказал президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев.

"Тот факт, что министр принял президента лиги, выслушал стратегию, одобрил, разрешил нам презентовать ее на форуме "Россия - спортивная держава", включился во время нахождения в Москве в презентацию, говорит о его вовлеченности и вниманию к футболу, за что ему огромное спасибо, - сказал он. - Идет диалог, все вопросы мы как футбольное сообщество с ним обязательно решим. В том числе лимит на легионеров".

Ранее Дегтярев заявил о намерении ужесточить лимит к 2028 году по схеме "10 легионеров в заявке, 5 на поле". Сейчас клубы РПЛ могут вносить в заявку 13 иностранных футболистов и выпускать на поле 8 легионеров. В сентябре в Российском футбольном союзе заявляли, что нынешний лимит позволил впервые увеличить игровое время молодых футболистов до 18%.

Форум "Россия - спортивная держава" проходит в Самаре и завершится 7 ноября.