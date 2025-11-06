ISU официально лишил Валиеву золота ЧЕ-2022 и присудил победу Щербаковой

Изначально победительницей турнира стала Камила Валиева, однако ее результаты были аннулированы после того, как фигуристка была признана виновной в нарушении антидопинговых правил

Анна Щербакова © Арина Антонова/ ТАСС

ТАСС, 6 ноября. Международный союз конькобежцев (ISU) утвердил итоги чемпионата Европы 2022 года по фигурному катанию, присудив победу россиянке Анне Щербаковой. Об этом сообщает пресс-служба ISU.

Второе место заняла еще одна представительница России Александра Игнатова (ранее - Трусова). Третьей стала бельгийка Луна Хендрикс. Изначально победительницей турнира стала россиянка Камила Валиева, однако ее результаты были аннулированы после того, как фигуристка была признана виновной в нарушении антидопинговых правил.

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Отстранение Валиевой отсчитывается от 25 декабря 2021 года. По решению CAS спортсменка лишилась золота чемпионата Европы 2022 года, золотой (2021), серебряной (2022) и бронзовой (2023) медалей чемпионатов России, серебряной награды финала Гран-при России (2023), а также наград на отдельных этапах турнира.

30 октября Федеральный суд Швейцарии отклонил ходатайство о пересмотре решения Спортивного арбитражного суда по делу Валиевой. Суд обязал фигуристку выплатить судебные издержки на сумму 7 тыс. швейцарских франков (около 700 тыс. рублей), а также компенсации ISU и Всемирному антидопинговому агентству - по 8 тыс. франков (около 800 тыс. рублей).