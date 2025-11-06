Тарасова назвала человеконенавистническим отношение ISU к Валиевой

ISU пересмотрел итоги чемпионата Европы, который выиграла Валиева

Татьяна Тарасова © Михаил Терещенко/ ТАСС

МОСКВА, 6 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Позиция Международного союза конькобежцев (ISU) по отношению к фигуристке Камиле Валиевой является человеконенавистнической. Такое мнение ТАСС высказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

ISU утвердил итоги чемпионата Европы 2022 года, присудив победу россиянке Анне Щербаковой. Второе место заняла еще одна представительница России Александра Игнатова (ранее - Трусова). Третьей стала бельгийка Луна Хендрикс. Изначально победительницей турнира стала Валиева, однако ее результаты были аннулированы после того, как фигуристка была признана виновной в нарушении антидопинговых правил.

"У них отсутствуют знания по этому вопросу. И они вообще когда-нибудь закончат издеваться над Валиевой, просто издеваться над ребенком? Они кошмарные люди, человеконенавистники, - сказала Тарасова. - Нас ненавидят, и все пошло через Валиеву, хотя она вообще ничего не сделала. Я как профессиональный тренер это знаю".

Валиевой разрешено официально приступить к тренировкам с 25 октября. Спортсменка будет тренироваться в команде олимпийской чемпионки Татьяны Навки под руководством Светланы Соколовской.

"Уже все это закончилось, ей уже снова выходить на старт, а ее просто убивают этими новостями, которые ни на чем не основаны. Ей надо отрешиться, мало ли что они еще скажут", - отметила она.