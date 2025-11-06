Путин: школьные спортлиги по основным видам спорта должны появиться во всей РФ
САМАРА, 6 ноября. /ТАСС/. Школьные спортивные лиги по основым видам спорта должны появиться во всех регионах России. На это указал президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта.
Читайте также
Детский спорт и справедливый доступ к турнирам. Заявления Путина на форуме в Самаре
"Знаю, сейчас в ряде российских регионов создаются школьные спортивные лиги. У нас присутствует на встрече министр просвещения. Считаю, что такие лиги, причем по наиболее популярным массовым видам спорта, должны быть во всех субъектах Российской Федерации. Прошу не затягивать этот процесс и предлагаю посвятить вопросам развития системы соревнований в России следующее заседание Совета по спорту", - обратился глава государства к министру просвещения РФ Сергею Кравцову.
Глава государства отметил, что система детско-юношеских соревнований в сфере подготовки спортивного резерва в целом выстроена, однако подчеркнул, что "нельзя останавливаться на достигнутом".
При этом, сказал президент, в части турниров для любителей, для тех, кто не планирует карьеру в спорте высших достижений, "нужно еще поработать".