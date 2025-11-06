Путин: все соревнования с присвоением разрядов должны быть бесплатными

Это совершенно точно нужно сделать, подчеркнул президент

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Спортивные соревнования, на которых присваиваются разряды, должны быть бесплатными, подчеркнул президент России Владимир Путин во время заседания Совета по спорту.

"Что касается соревнований, о которых вы сказали, и, как вы выразились, базового минимума некоммерческих соревнований - это совершенно точно нужно сделать, я уже несколько раз об этом говорил. Все соревнования, на которых присваиваются разряды, должны быть бесплатными", - сказал Путин, отвечая на предложения главы исполкома Народного фронта Михаила Кузнецова.

Президент отметил, что бесплатными должны быть и отборочные этапы перед такими соревнованиями. "Это совсем не значит, что нужно ограничить работу коммерческих клубов. Не значит, что их нужно запретить. Ни в коем случае. Чем больше их, тем лучше, на самом деле. И если какие-то семьи хотят, чтобы их дети ходили в эти клубы - ну и слава богу, и пускай ходят. Но там, где выполняются разряды, где проводятся подготовительные или отборочные соревнования - там точно должно быть бесплатно", - подчеркнул он.

"Иначе на каждом шагу нужно будет платить, а сколько талантливых детей. Жизненные ситуации в разных семьях по-разному складываются", - добавил глава государства.

В случае же с коммерческими клубами нужно контролировать качество услуг, отметил президент. "Единственное, что там нужно делать - это следить за качеством помещений, в которых люди тренируются, сертифицировать их нужно. И подтверждать квалификацию тренерского состава. Это точно совершенно", - указал он.