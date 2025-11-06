Путин: учебу для молодых спортсменов нужно организовать на особых условиях

Надо создать условия, чтобы они могли получать нормальное образование, подчеркнул президент

САМАРА, 6 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин считает, что для молодых спортсменов нужно добиваться организации учебы на особых условиях. Такое мнение российский лидер высказал на заседании Совета по физической культуре и спорту.

"Вы подняли очень важный вопрос совмещения спорта и будущей вне спорта карьеры, получения хорошего образования. Это не сегодня возникло и не вчера. Так было и в Советском Союзе и так везде обстоит по факту жизнь. Бывают, есть люди уникальные, которые совмещают, такое бывает, но это редко", - сказал Путин. "Вы знаете, надо бы на что выйти? Это сложная работа - это работа Олимпийского комитета и Министерства спорта, - чего бы нужно добиваться, чего бы нужно добиться? Это чтобы учеба была организована для таких спортсменов, для молодых людей, особенно для подростков, на особых условиях. Надо создать условия, чтобы они могли получать нормальное образование", - подчеркнул российский лидер.

Президент обратил внимание на то, что "в некоторых видах спорта сейчас, в наши дни, дети, подростки, которые в школу-то только совсем недавно начали ходить, тренируются два раза в день в общей сложности 7-8 часов ежедневно". "Какая школа-то? 7-8 часов ежедневно! Конечно, можно и нужно вводить какие-то особые условия поступления в учебные заведения, в том числе в высшие учебные заведения, в престижные, создать какие-то преференции для членов сборных команд. Можно сделать так, чтобы в зачет работы вуза входило количество людей, которые наш спорт представляют на самом высоком уровне, так, чтобы мы учитывали это в работе вуза как показатель их государственного отношения к делу. Но нам-то нужно качества добиваться. Это качество подготовки специалистов не улучшит, понимаете, в чем дело", - посетовал российский лидер.

Путин проиллюстрировал свою мысль историей из собственной жизни. "Я не был таким выдающимся спортсменом, как Третьяк. <…> Но я хорошо знаю по тому времени, когда я занимался: у нас был, по-моему, призер мира, чемпион Европы, учился в хорошем вузе. Зарисовка из жизни: пришел на занятия по немецкому языку. Полчаса отсидел, через полчаса понял, что там английский, оказывается. Сказал: "Извините" и пошел. Кстати, хороший парень очень - добрый, крутой, во всех отношениях хороший. Но вопрос в уровне подготовки", - рассказал Путин.

Говоря о современных детях, которые занимаются в секциях по 8 часов в день, президент подчеркнул, что они "нормальные дети, умные, молодые люди, просто у них условий нет". "Представляете, по 7-8 часов каждый день! Когда же в школу-то ходить?! А можно организовать процесс! Но для этого нужна соответствующая организация, преподаватели должны быть там, особые программы подготовки. И вот тогда особых льгот не нужно будет даже при поступлении в престижный вуз", - высказал свое мнение глава государства.

Путин при этом согласился, что школьников и студентов, занимающихся спортом профессионально поддерживать нужно. "Они будут чувствовать себя полноценными студентами и будущими специалистами, либо в области спорта, либо в области математики, или истории, литературы и так далее", - заключил он.