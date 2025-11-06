ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Золотая медаль ЧМ по хоккею 2009 года была продана за 7,5 млн рублей

Награду на аукцион выставил бывший спортивный директор сборной России Павел Попов
17:31
ТАСС, 6 ноября. Золотая награда чемпионата мира по хоккею 2009 года была продана в ходе онлайн-аукциона аукционного дома "Литфонд" за 7,5 млн рублей.

29 октября в пресс-службе "Литфонда" объявили о выставлении на аукцион для продажи коллекции спортивных наград, в том числе золотой медали чемпионата мира. Стартовая цена медали начиналась от 5 млн рублей. Награду на аукцион выставил бывший спортивный директор сборной России Павел Попов, который сообщил ТАСС, что сделал это в том числе для финансовой помощи семье сына, погибшего при выполнении задач специальной военной операции. Попов не был в составе команды на чемпионате мира 2009 года.

В ходе аукциона золотая медаль была продана за 7,5 млн рублей. Также на аукцион Поповым были выставлены пара памятных механических часов, выпущенных к 85-летию хоккейного клуба ЦСКА (проданы за общую сумму в 830 тыс. рублей), швейцарские часы, изготовленные по заказу Федерации хоккея России по случаю победы сборной России в Евротуре 2008 года (200 тыс. рублей) и памятные швейцарские часы, врученные обладателю Кубка Гагарина 2015 года в составе СКА (1,4 млн рублей).

Сборная России одержала победу на чемпионате мира 2009 года, который проходил в Швейцарии, выиграв тогда все матчи. 