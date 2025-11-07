В РФС заявили, что переговоры по игре со сборной США не очень активные

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что обсуждается проведение футбольного матча сборных России и США

САМАРА, 7 ноября. /Корр. ТАСС Роман Шлуинский/. Переговоры Российского футбольного союза (РФС) по матчу национальной команды со сборной США находятся не в самой активной стадии. Об этом в интервью ТАСС на форуме "Россия - спортивная держава" рассказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

"Пока это не самые активные из всех наших переговоров", - сказал Митрофанов.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что обсуждается проведение футбольного матча сборных России и США. Митрофанов 11 сентября подтвердил, что организация ведет переговоры по этому матчу.

В последний раз сборные России и США играли 14 ноября 2012 года, встреча в Краснодаре завершилась со счетом 2:2. Российские сборные и клубы отстранены от участия в международных турнирах с 2022 года и проводят только товарищеские международные матчи.

Форум "Россия - спортивная держава" проходит в Самаре и завершится 7 ноября. ТАСС - информационный партнер форума.