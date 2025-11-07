Интервью

Генсек РФС: хотим добиться участия в официальных матчах

Максим Митрофанов — о работе по стратегии РПЛ, сборной России и международных матчах

Роман Шлуинский

© Роман Шлуинский/ ТАСС

Российский футбольный союз принял участие в форуме "Россия — спортивная держава", пригласив бывших футболистов национальной команды. В интервью ТАСС генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов сообщил, как идут переговоры по матчу сборных России и США, о взаимодействии с Министерством спорта РФ и о том, как продвигается обсуждение допуска российских команд к турнирам.

— Какие планы у РФС в этом году на форуме "Россия — спортивная держава"?

Читайте также

В РФС опровергли информацию о скором допуске женской сборной России

— РФС в этом году участвует в различных деловых сессиях и дискуссиях, которые организованы в рамках форума. Также 6 ноября мы проводим открытый урок футбола в рамках проекта "Магнит футбола".

— Как РФС помогал в создании представленной Стратегии РПЛ?

— Взаимодействовали с коллегами из РПЛ в процессе ее разработки, давали обратную связь по различным параметрам Стратегии. Все-таки Стратегия РПЛ, документ принят и разработан самими клубами, клубы его "прожили". Документ достаточно качественный, теперь самое важное — организация плана работ по ее реализации.

— Как вам сама стратегия?

— Большой и качественный документ. Поддерживаем ее принятие, надеемся на максимально возможную реализацию.

— Министр спорта Михаил Дегтярев во время презентации сказал, что история с картой болельщика будет расширяться на кубки и стадионы. Как оцените работу карты болельщика и вероятность расширения на другие соревнования?

— Это инструмент, который обеспечивает не только безопасность, но и дает болельщикам возможность достаточно удобно распоряжаться билетом. Важно, чтобы клубы работали со своей аудиторией, мотивировали болельщиков эту карту оформлять, объединяли этот инструмент со своими программами лояльности В этом контексте можно привести положительные примеры "Зенита" и ЦСКА.

Читайте также

В РФС объяснили, почему судья VAR долго определял офсайд в матче "Ростова"

— Можно ли представить карту болельщика на матчах сборной или других турнирах?

— Она уже используется не только на финале Кубка России, но и на Суперкубке. РФС показывает, как нужно работать с этим инструментом. Посещаемость финала Кубка России и Суперкубка максимальна. Свыше 50 тыс. на финале Кубка, свыше 40 — на Суперкубке. С этим инструментом точно можно и нужно работать. Повторюсь, что это стимулирует клубы работать с их аудиторией. Чем больше клубов будет это делать, тем легче будет всем в совокупности.

— Как РФС взаимодействует с Министерством спорта сейчас?

— РФС эффективно и регулярно работает с министерством, с его подразделениями. Мы одна из общероссийских спортивных федераций, отвечаем за самый массовый вид спорта. Логично, что у нас плотный рабочий контакт с министерством.

— Как оцените почти прошедший год для сборной России?

— Мы хотели бы играть официальные матчи. Поэтому полной удовлетворенности нет. Но то, как выглядит сборная в играх, то, что она поднимается в рейтинге, задействует большое количество молодых футболистов, — поводы для радости .

— Что можете сказать о переговорах с США по матчу?

Читайте также

Матч Россия - США, лимит и потолок зарплат в футболе. Заявления Дегтярева и Митрофанова

— Пока они не самые активные из всех наших переговоров.

— Как организовались игры молодежной сборной с Северной Македонией?

— Сейчас в целом хороший контакт с Северной Македонией, коллеги нас пригласили, это была их инициатива. Мы на нее откликнулись.

— Возможен ли матч основных сборных России и Северной Македонии?

— Если у коллег будет соответствующее желание и возможность, исходя из их графика, мы можем такой матч провести.

— Что сейчас с ситуацией с допуском к турнирам?

— Мы ведем переговоры. Но каких-то принципиальных изменений в ситуации на данный момент нет.

— Как прокомментируете ситуацию с тем, что на матче "Акрон" — "Ростов" арбитры проверяли гол около 10 минут?

Читайте также

Центр развития футбола в Казани планируют открыть в 2026 году

— Если игра остановлена, важно принять максимально взвешенное решение. Что делают судьи на VAR? Изучают ракурсы эпизода со всех камер, которые есть. При этом каждая игровая ситуация отличается, бывает, что футболисты заслоняют друг друга. В пограничных ситуациях важно максимально точно выстроить линии, что и происходило в матче "Акрон" — "Ростов".

— Как отреагировали на историю с Андреем Мостовым?

— Переживал за Мостового. Хочется поблагодарить правоохранительные органы, которые эффективно сработали в этой ситуации.

— Итоги первой части сезона РПЛ?

— Главный итог — рост средней посещаемости матчей. Наши соревнования привлекают все больше болельщиков.