Общая сумма долгов "Химок" составляет более 1 млрд рублей

Ранее КДК РФС пожизненно отстранил от осуществления профессиональной футбольной деятельности бывшего инвестора клуба Туфана Садыгова

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Суммарный долг футбольного клуба "Химки" составляет более 1 млрд рублей. Об этом журналистам сообщил глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц.

"По информации от конкурсного управляющего, а клуб находится в стадии конкурсного производства, на сегодняшний день суммарный общий долг "Химок" составляет больше 1 млрд рублей", - сказал Григорьянц.

"Химки" объявили о приостановке деятельности 18 июня. Ранее клуб по причине финансовых проблем не получил лицензию для участия в сезоне Мир - Российской премьер-лиги и лишился возможности выступить в высшем дивизионе чемпионата России.