Тренер сборной назвал очень ценной бронзу батутистов на чемпионате мира

Россияне в пятницу стали третьими в командных соревнованиях в дисциплине "двойной минитрамп"

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Бронзовая медаль, которую завоевали российские спортсмены на чемпионате мира по прыжкам на батуте в командных соревнованиях в дисциплине "двойной минитрамп", является очень ценной. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер сборной России Алексей Рыжков.

В пятницу россияне Михаил Юрьев, Михаил Заломин, Кирилл Пантелеев и Дмитрий Нартов стали бронзовыми призерами чемпионата мира в Памплоне. В последний раз российские спортсмены участвовали в чемпионате мира в 2021 году, заняв первое общекомандное место. Ранее вице-президент Федерации гимнастики России Николай Макаров рассказал ТАСС, что десять россиян пропустят турнир из-за того, что не получили визы.

"Любое попадание в командный финал в этих дисциплинах - это героический поступок. Я уже говорил до этого, что у нас просто отрезали лидеров, напомню, что в женском минитрампе у нас из четырех представителей одна девочка, в мужском - из четырех сильнейших парней в мире, которые могли претендовать не просто на попадание в тройку, а на первое-второе место, подрезали двух. Ребята были привлечены из основного состава в индивидуальных прыжках, они смогли перестроиться, потому что там другая специфика работы, грамотно был расставлен порядок выступления. Видим итог, что ребята смогли завоевать медаль, она очень ценна, тем более в свете происходящих событий. Все-таки это первый чемпионат с 2021 года", - сказал Рыжков.

Также в пятницу российские спортсменки стали четвертыми в командных соревнованиях на акробатической дорожке, уступив завоевавшим бронзу бельгийцам по дополнительным показателям. В составе команды россиянок выступала Галина Бегим, чьей специализацией является двойной минитрамп. "У девочек в акробатической дорожке решение было принято просто спонтанно. В прыжках на батуте мы все проходим подготовку и акробатическую, и батутную, и на минитрампе, и тренерским советом было принято решение попробовать поставить Галю. Мы были удивлены, что девчонки вообще попали в финал. Они молодцы, герои", - добавил он.

Россияне выступают на чемпионате мира в нейтральном статусе. Турнир в Памплоне завершится 9 ноября.