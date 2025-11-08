Тарпищев: Кудерметовой и Мертенс по силам выиграть Итоговый турнир WTA

Ранее россиянка и бельгийка вышли в финал турнира в парном разряде

Редакция сайта ТАСС

© Андрей Карташов/ ТАСС

МОСКВА, 8 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Россиянка Вероника Кудерметова и бельгийка Элизе Мертенс способны выиграть Итоговый турнир Женской теннисной ассоциации (WTA) в парном разряде. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

Читайте также

Кудерметова и Мертенс вышли в финал Итогового турнира WTA в парах

Ранее Кудерметова и Мертенс обыграли в полуфинале чешку Катерину Синякову и американку Тейлор Таунсенд со счетом 4:6, 7:6 (8:6), 10:6. В финале они сыграют с венгеркой Тимеей Бабош и бразильянкой Луизой Стефани. Финальная встреча состоится 8 ноября.

"Мертенс и Кудерметова могут и выиграть [Итоговый турнир WTA]. В первом круге они практически свой матч отдали. Им по силам выиграть", - сказал Тарпищев.