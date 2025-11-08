Фетисов связывает ситуацию с надписями на атрибутике с пиаром "Шанхая"

Ранее болельщика клуба в официальной атрибутике не пустили на матч со СКА из-за надписей на китайском языке

МОСКВА, 8 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Не существует сложностей в том, чтобы быстро проверить надписи на иностранном языке на средствах поддержки команд перед матчами Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), ситуация связана в том числе и с пиаром китайского клуба "Шанхай Дрэгонс". Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион, трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов.

В "Шанхае" считают, что КХЛ создает прецедент заявлением о недопуске фанатов

Китайский клуб в субботу заявил о необходимости пересмотра технического регламента в части допуска болельщиков с официальной атрибутикой и средствами поддержки команды. Заявление было выпущено в ответ на разъяснение лигой ситуации с недопуском болельщика в свитере команды на матч 6 ноября со СКА (2:3 ОТ), который прошел в Ледовом дворце. В заявлении лиги указано, что у сотрудников арены не было подтверждения, что атрибутика является официальной, и у них не было оперативной возможности перевести надписи на ней, нанесенные китайскими иероглифами.

"В регламенте написано, что должен быть перевод тех транспарантов, которые приносят. Думаю, сегодня просто все это предусмотреть на играх команды, - сказал Фетисов. - Можно перевести через телефон любую надпись, просто надо немного включить голову, чтобы не было конфликтов. Должен быть специальный человек с айфоном в руках, который бы навел его на транспарант, чтобы понять, что там написано. Не думаю, что это сложно. Тем более в регламенте сказано, что можно приносить транспаранты, которые переведены на русский язык. Я бы не раздувал эту историю, можно предупредить эти моменты. Мы же хотим, чтобы у нас была международная лига. Понятно, что хотят раскрутить "Драконов".

"Я вспоминаю, как в Китае на одном из соревнований по фигурному катанию наши корреспонденты пришли с транспарантом на русском языке, как раз у меня в телепрограмме эта тема обсуждалась. Их гоняли с трибуны, хотели его отобрать", - вспомнил Фетисов.

В "Шанхае" отметили, что ситуация может создать опасный прецедент, когда служба безопасности на любой арене может самостоятельно решать, допускать ли ей болельщиков гостей. В клубе отметили, что есть разница между официальной атрибутикой клуба и обычным баннером, который и является средством поддержки.