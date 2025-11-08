Карпин считает, что легкие пропущенные голы давят на футболистов "Динамо"

Тренер считает, что команда играет неплохо

Главный тренер "Динамо" Валерий Карпин © Сергей Савостьянов/ ТАСС

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Легкие, пропущенные после ошибок голы давят на футболистов московского "Динамо". Такое мнение журналистам высказал главный тренер "Динамо" Валерий Карпин.

В субботу "Динамо" дома уступило тольяттинскому "Акрону" со счетом 1:2 в матче 15-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Один из мячей был пропущен после грубой ошибки.

"Эмоциональное состояние после полгода работы в "Динамо"? Я к жене и дочке тоже хочу домой, скажу с улыбкой (на неделе главный тренер "Спартака" Деян Станкович рассказал, что устал и хочет домой - прим. ТАСС). Что касается психологической усталости, она проходит после матчей, когда начинаешь тренироваться. Понятно, что это гложет психологически не только меня, но и команду. Если бы играли безобразно, все понятно. А играешь неплохо, привозим голы такие сами себе, это давит даже больше не на меня, а на футболистов", - сказал Карпин.

Бело-голубые занимают в таблице девятое место с 17 очками. В следующем туре, который состоится после паузы на матчи сборных, "Динамо" 23 ноября дома сыграет с махачкалинским "Динамо".