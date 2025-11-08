Заломин стал вторым на ЧМ по прыжкам на батуте в двойном минитрампе

Чемпионом мира стал американец Рубен Падилья

Редакция сайта ТАСС

© Dean Mouhtaropoulos/ Getty Images

МАДРИД, 8 ноября. /ТАСС/. Россиянин Михаил Заломин стал серебряным призером чемпионата мира по прыжкам на батуте в дисциплине "двойной минитрамп". Соревнования проходят в испанской Памплоне.

В финале Заломин набрал 29,200 балла. Первым стал американец Рубен Падилья (31,300 балла). Третье место занял еще один представитель США Уэст Фаулер (28,800). Ранее в субботу Заломин объявил, что этот чемпионат мира станет для него последним в карьере. Днем ранее Заломин в составе российской команды завоевал бронзу в командных соревнованиях в двойном минитрампе.

Заломину 32 года. Он является 11-кратным чемпионом мира и 7-кратным победителем европейских первенств. Также на его счету 8 золотых медалей чемпионатов страны. Заломин является победителем Всемирных игр (2017) и заслуженным мастером спорта России.

Россияне выступают на чемпионате мира в нейтральном статусе. Турнир в Памплоне завершится 9 ноября.