Фигурист Даниелян рассказал, что больше никому и ничего не доказывает

Спортсмен занимает третье место после короткой программы на этапе Гран-при России в Казани

Артур Даниелян © Софья Сандурская/ ТАСС

КАЗАНЬ, 8 ноября. /ТАСС/. Серебряный призер чемпионата Европы фигурист Артур Даниелян больше никому и ничего не доказывает своим катанием, так как не видит в этом смысла. Об этом он рассказал журналистам после выступления с короткой программой на этапе Гран-при России в Казани.

Фигурист идет третьим после короткой программы. Лидирует Владислав Дикиджи, второе место занимает Глеб Лутфуллин.

"Пока что я не понял, не осознал, но рад сегодняшней проделанной работе и не хочу сейчас думать о том, что я третий. Безусловно, это что-то на необычайно радостном, потому что давненько не было такого результата после короткой. Хочется на таком подъеме и завтра выйти, откатать, получить удовольствие. Каким будет итог, если со всем справлюсь, будет без разницы. Я пришел к тому, что никому ничего не хочу доказывать, кроме себя. У меня есть только я и катаюсь только я один, зачем мне кому-то еще доказывать?" - рассказал Даниелян.

"Мы сейчас сделали в основном ставку на чистоту. У меня есть лутц, у меня там еще флип, сальхов, который я должен показывать, как и всю оставшуюся программу, чтобы "играла". Часть компонентов, катание, эмоции, представление образа, вот эти все факторы и чистота, чтобы все блестело", - добавил фигурист.