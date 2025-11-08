Лутфуллин доволен короткой программой на Гран-при в Казани на 90%

Фигурист перед произвольной программой занимает второе место

Глеб Лутфуллин © Петр Ковалев/ ТАСС

КАЗАНЬ, 8 ноября. /ТАСС/. Фигурист Глеб Лутфуллин на 90% остался доволен прокатом своей короткой программы на этапе Гран-при России в Казани, после которой он занимает второе место. Об этом он рассказал журналистам.

"На 90% доволен, по 5% нет - за выезды из каскада, из сальхова, "носом клюнул". Хотелось бы почище", - сказал фигурист.

Уроженца Казани в родном городе земляки встречают особенно тепло, на трибунах висит плакат: "Глеб - наш татарин".

"Уже три года подряд и до 12 лет я тут каждый раз соревновался. Я два сезона подряд сюда приезжал, завоевывал призовые места и решил, что не буду отходить этой тактики, буду ее придерживаться", - отметил Лутфуллин.