Стрелок Аристархов доволен бронзовой медалью чемпионата мира

Аристархов набрал 556 очков в стрельбе из пистолета с 50 метров

Антон Аристархов © Станислав Красильников/ ТАСС

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Российский стрелок Антон Аристархов остался доволен бронзовой медалью на чемпионате мира по пулевой стрельбе, однако показал средний для себя результат. Об этом он рассказал ТАСС.

Аристархов набрал 556 очков в стрельбе из пистолета с 50 метров. Победителем стал представитель Индии Равиндел Сингх (569 очков), серебряную медаль выиграл Ким Чон Ён из Южной Кореи (556).

"В целом я доволен. Я, конечно, не прыгнул выше головы и, скорее, показал средний для себя результат. Для упражнения, в котором у меня мало стрелковой практики и какого-то стрелкового опыта, думаю, что результат приемлемый. Волнения не было, как и ожиданий от старта. Тут все те же лица среди участников", - сказал Аристархов.

Турнир в Каире завершится 18 ноября. Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.