"Краснодар" с потерями попробует вернуть лидерство в РПЛ перед паузой

Действующий чемпион России в гостях встретится с "Балтикой"

Игроки "Краснодара" © Степан Ноздрев/ ТАСС

ТАСС, 9 ноября. Программа 15-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) завершится в воскресенье четырьмя матчами. В этот день состоятся игры "Крылья Советов" - "Зенит", "Локомотив" - "Оренбург", "Ахмат" - "Спартак" и "Балтика" - "Краснодар".

В центральной встрече дня действующий чемпион России "Краснодар" на выезде встретится с калининградской "Балтикой". Матч начнется в 19:45 мск. Перед 14-м туром краснодарская команда лидировала в таблице РПЛ с 32 очками, однако шедший вторым московский ЦСКА в субботу обыграл махачкалинское "Динамо" и с 33 очками вышел на первую позицию. "Балтика" с 27 очками располагается на четвертой строчке.

У действующего чемпиона России выпали из обоймы сразу четыре игрока. В матче прошлого тура с московским "Спартаком" (2:1) красные карточки получили лучший бомбардир команды нападающий Джон Кордоба и один из основных полузащитников Дуглас Аугусто. Также четвертые в сезоне желтые карточки получили полузащитник Никита Кривцов и основной центральный защитник Диего Коста. Главный тренер краснодарцев Мурад Мусаев сразу после игры отметил, что это доставит проблем его штабу.

Также в воскресенье петербургский "Зенит" на выезде сыграет с самарскими "Крыльями Советов", матч начнется в 13:00 мск. "Зенит" с 29 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. "Крылья Советов" с 13 очками располагаются на 13-й позиции. Самарская команда подходит к матчу с серией из шести матчей без побед в РПЛ. С 5 по 7 ноября на стадионе "Солидарность Самара Арена" прошел форум "Россия - спортивная держава". Комиссия РПЛ проверила газон арены и постановила, что матч пройдет именно на этом стадионе.

Матчи "Спартака" и "Локомотива"

Футболисты московского "Спартака" отправятся в гости к грозненскому "Ахмату", матч начнется в 17:30 мск. Красно-белые с 22 очками занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ. "Ахмат" с 16 очками располагается на 11-й позиции.

"Спартак" 6 ноября на своем поле обыграл столичный "Локомотив" в первом матче 1/4 финала "пути РПЛ" Фонбет - Кубка России (3:1). После этого главный тренер красно-белых Деян Станкович заявил, что устал и готов к любому решению клуба по своему будущему. "Ахмат" спокойно готовился в недельном цикле, так как команда не смогла выйти из группы и завершила выступление в кубке сраны.

Также в воскресенье "Локомотив" дома встретится с "Оренбургом", матч начнется в 15:15 мск. Железнодорожники с 27 очками занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ. Оренбуржцы с 11 очками располагаются на 14-й позиции. "Оренбург" на этой неделе также провел первый матч 1/4 финала "пути РПЛ" Кубка России, команда 5 ноября дома уступила "Краснодару" со счетом 1:3.

Тур стартовал в субботу. В этот день московское "Динамо" дома уступило тольяттинскому "Акрону" (1:2), "Пари Нижний Новгород" на своем поле поделил очки с казанским "Рубином" (0:0), ЦСКА на выезде победил махачкалинское "Динамо" (1:0), "Ростов" в гостях оказался сильнее "Сочи" (1:0). После этого тура пройдет пауза на матчи сборных. Сборная России проведет домашние встречи с командами Перу и Чили.