Дикиджи на эмоциях забыл добавить прыжок в победном прокате на Гран-при

Дикиджи стал победителем этапа Гран-при в Казани

Редакция сайта ТАСС

Владислав Дикиджи © Донат Сорокин/ ТАСС

КАЗАНЬ, 9 ноября. /ТАСС/. Фигурист Владислав Дикиджи настолько обрадовался удавшемуся четверному сальхову в произвольной программе на этапе Гран-при в Казани, что забыл добавить к нему аксель, но это не помешало ему выиграть турнир. Об этом он рассказал журналистам после соревнований.

Дикиджи стал победителем этапа Гран-при в Казани, набрав 279,12 балла. Второе место занял Артур Даниелян (253,05), тройку лучших замкнул Глеб Лутфуллин (246,92).

Читайте также

Фигурист Дикиджи выиграл третий этап Гран-при России в Казани

"Сегодня было четыре четверных, так и было задумано - нужно постепенно, по чуть-чуть накатывать и потом, как форма уже будет получше, можно вставлять пять четверных. Сегодня неожиданно было. В последнее время не задавался сальхов - силы есть, а никак не прыгнуть, никак не собрать, все время бабочки были. И от неожиданности, что он здесь получился, забыл аксель прицепить. После сальхова надо было по-любому аксель-ойлер-сальхов делать", - рассказал Дикиджи.

Фигуристу удалось без помарок выполнить всю программу с измененным по ходу выступления контентом. В конце он сел на лед, осознавая результат, - подняться сил не было. "В конце уже отпустило. Прокат достаточно удался. Можно немножко выдохнуть до следующего этапа, и поэтому я там уже наслаждался моментом, - отметил он. - Перед прокатом хаос в голове был, нервы. Очень сконцентрирован был сегодня именно в техническом плане, а надо побольше на зрителей, наверное, на судей выступать. А я очень "в себе" ехал. Я думаю, нервничают все, просто кто-то об этом не говорит. Я больше расположен к тому, что буду говорить как есть", - подчеркнул фигурист.

"Понятное дело, нервы есть у всех. Как бороться? Отключаться. Просто если это все наработано было на тренировках, то просто заезжать и делать, не придумывать ничего такого, не загоняться, - считает Дикиджи. - Я теперь "трехкратный чемпион Казани". Я так дома шутил, когда второй раз выиграл здесь".

Дикиджи 21 год. Он является чемпионом России 2024 года и многократным победителем этапов Гран-при России.