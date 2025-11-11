В Федерации хоккея с мячом России предложили ввести попечительский совет

Обсуждение этого вопроса пройдет в конце предстоящего сезона

МОСКВА, 11 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Директор Федерации хоккея с мячом России (ФХМР) по взаимодействию с органами исполнительной власти субъектов РФ и международными спортивными организациями Сергей Мяус предложил учредить попечительский или наблюдательный совет ФХМР, что может помочь с финансированием этого вида спорта. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

"В ФХМР должен появиться попечительский или наблюдательный совет. В течение сезона будем об этом разговаривать. В первую очередь, до окончания сезона нужно выстроить диалог со всеми регионами", - сказал Мяус.

"Во-вторых, внести в регламент предложения по антикризисному сезону. К примеру, изменить структуру розыгрыша Кубка России: первый этап сделать в сентябре в четырех зонах - условно в Москве, Ульяновске, Хабаровске и Иркутске с привлечением команд Высшей лиги. На втором этапе в октябре сыграют 12 команд, а в финале в начале ноября - 4. Провести Суперкубок можно в ноябре, а чемпионат начать в 20-х числах. К этому времени практически везде уже будет залит лед, что позволит проводить чемпионат ритмично и без больших пауз. Разработав и приняв комплекс антикризисных мер, направленных на уменьшение затрат клубов, весной уже можно будет ставить вопрос о попечительском или наблюдательном совете", - добавил он.

Попечительский совет, как правило, включает в себя представителей политики и бизнеса и курирует ту или иную федерацию. 34-й чемпионат России с участием 12 команд начнется 12 ноября.