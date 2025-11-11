Интервью

Сергей Мяус: русскому хоккею сейчас надо уметь выживать и побеждать

Директор Федерации хоккея с мячом России — о назревающих реформах в этом виде спорта

Рустам Шарафутдинов

Сергей Мяус © Данил Айкин/ ТАСС

12 ноября стартует очередной чемпионат России по хоккею с мячом, в котором из-за финансовых проблем примет участие всего 12 команд. В интервью ТАСС директор Федерации хоккея с мячом России (ФХМР) по взаимодействию с органами исполнительной власти субъектов РФ и международными спортивными организациями Сергей Мяус представил свой вариант решения задач по выходу из кризиса в этом виде спорта. По мнению Мяуса, система управления и поддержки русского хоккея в стране кардинально должна измениться.

— Прошлой осенью после очередной отчетно-выборной конференции вы вернулись в ФХМР после четырех лет работы на посту министра физической культуры и спорта Кузбасса. Не считаете это шагом назад?

— Отнюдь. Я вернулся в родной Кузбасс весной 2020 года, получив приглашение возглавить профильное министерство от губернатора Сергея Цивилева. И прошедшие четыре с половиной года совместной работы в области стали колоссальной школой для меня — как в профессиональном, так и в человеческом плане. Мы реализовали множество спортивных и инфраструктурных проектов, в частности по инициативе Анны Цивилевой (статс-секретарь — заместитель министра обороны — прим. ТАСС) провели в Кемерове первый в истории Кубок защитников Отечества для ветеранов СВО. В мае 2024 года Сергей Евгеньевич был назначен на пост министра энергетики РФ, и тот, кто много лет, как я, работал тренером, приучен к тому, что если уходит главный, уходят и помощники. Поэтому, получив приглашение вернуться в Москву, я сразу согласился: хоккею с мячом я отдал более полувека своей жизни и очень хочу со своим опытом и знаниями помочь развиваться этому виду спорта дальше.

— В июле вы встречались по вопросу развития и проблем хоккея с мячом с министром спорта и главой Олимпийского комитета России Михаилом Дегтяревым, который прямо сказал о том, что русский хоккей переживает не лучшие времена, а также о нехватке зрелищности и грамотного медийного сопровождения на уровне Суперлиги. Почему федерация не усиливает это направление, позиционируя хоккей с мячом как национальный?

— С Михаилом Владимировичем я познакомился лично в ноябре 2024 года. Во время проведения очередного Кубка защитников Отечества в Сочи, куда меня пригласила Анна Евгеньевна, с которой мы начинали этот турнир в Кузбассе, нас с министром спорта РФ представил друг другу президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков. А уже летом по инициативе Дегтярева состоялась та самая встреча, на которой мы откровенно обсудили проблематику хоккея с мячом и пути выхода из кризиса. Многие как бы априори идентифицируют меня с действующим руководством федерации, но нужно понимать, что я фактически на пять лет уходил из ФХМР и, вернувшись, могу взглянуть на ситуацию не только изнутри, но и со стороны. Критика в адрес федерации по многим вопросам абсолютно заслуженна, и с ней можно и нужно работать.

Взять ту же медийную составляющую: когда в пресс-службах других федераций и хоккейных клубов работают целые отделы, в ФХМР на протяжении многих лет трудится один человек. Как может он один, каким бы профессионалом он ни был, отвечать за освещение целого вида спорта и тянуть на себе Суперлигу, Высшую лигу, сборные страны, детские турниры, сайт и соцсети? Это нонсенс! Я много раз говорил руководителю ФХМР о том, что в медиа нужно вкладываться: и в объем, и в человеческие ресурсы — пресс-служба должна иметь команду и несколько направлений, а также определенный медиабюджет на сезон для реализации идей и проектов.

Мы живем в реалиях, когда экономить на медиа просто самоубийство. Да, ФХМР заключила трехлетний контракт с "Триколором", получила какие-то цифры после финала Кубка России в Москве, но русскому хоккею нужен выход на качественно иной уровень освещения и сопровождения — он это заслужил! Нам нужны студии по итогам туров, нужны истории об игроках и тренерах, нужны качественные трансляции по ТВ. Необходимо привлекать новую генерацию болельщиков через язык, который они понимают, — те же соцсети. Да, на это нужны деньги, нужно платить тому же "Матч ТВ", договариваться, но для этого надо шевелиться, федерации изыскивать ресурсы. Кроме этого, зная по своему опыту, в каждом региональном спортивном министерстве существуют госзадания, и если в них включить задачу показывать хоккей с мячом по телевидению, то его будут показывать.

— Насколько справедливы утверждения о запущенности и скандальной атмосфере, в котором пребывают сейчас соревнования по бенди, если еще вспомнить о жалобах клубов на безденежье и предвзятое судейство?

— Здесь я с вами не соглашусь. Наоборот, хоккей с мячом сейчас вообще нескандальный, потому что, начиная от регламента и заканчивая общением с журналистами, за долгие годы все сделано так, что у нашего спорта не было медийности и никто ни о чем не говорил. Это, если вы меня правильно поняли, горькая ирония. Все помнят 2017 год, когда грянул скандал после матча "Водника" и "Байкала-Энергии" (игра завершилась со счетом 11:9 в пользу иркутской команды, при этом игроки обеих команд забивали в свои ворота — прим. ТАСС). Кто только в наш офис на улицу Казакова тогда не приезжал: я даже не знал, что столько журналистов и каналов существует! Нас с Владимиром Янко (бывший главный тренер сборной России, на тот момент спортивный директор "Байкала-Энергии" — прим. ТАСС) делегировали отбиваться на телепередачу к Вячеславу Фетисову, где не дали и слова сказать, а СМИ приезжали на переигровку матча в Обухово — был хайп, но он не продолжался долго. А сейчас его нет вообще! Разумеется, никто не говорит, что нужны подобные скандалы, но, чтобы быть интересным, хоккей с мячом должен открыться и раскрыться. Споры и эмоции — это часть любого вида спорта, того же футбола и хоккея. И благодаря разным историям, кстати, популярность тоже поддерживается.

Букмекеры, бюджеты клубов и потолок зарплат

— В хоккее с мячом нет крупных компаний в отличие от футбола и хоккея. Как и чем их можно привлечь в этот вид спорта?

— Зрелищность, непредсказуемость и медийность — вот что необходимо, чтобы тебя заметили. Не секрет, что хоккей с мячом часто обвиняют в предсказуемости результатов, поэтому во время Кубка России на очном исполкоме, который не собирался пять лет, я внес предложение сделать все игры плей-офф чемпионата до трех побед. Исполком это принял — на все стадии, кроме финала. Если мы повысим зрелищность хотя бы теми рычагами, которые имеем сейчас, то повысится интерес и болельщик вернется. Мы делали анализ посещаемости прошлого сезона и отдельно серии плей-офф — средний показатель в играх на вылет выше. Болельщик идет именно на плей-офф.

Второе предложение: с сезона-2026/27 обязать клубы Суперлиги включать в состав на матч не менее двух доморощенных игроков 18–21 года из местной школы. Не перекупленных из другого региона, а своих. Сюда же — предложение по ограничению переходов в межсезонье, на исполкоме был озвучен вариант — до двух. Для чего? Для того чтобы в этот непростой период для страны, когда сокращаются бюджеты на спорт, клубы генерировали своих. Посмотрите, этим летом "СКА — Уральский Трубник" из Первоуральска пригласил 15 новичков, "Динамо" — 10. А так мы поддержим команды с финансовыми проблемами и те регионы, где растят своих, игроков не смогут перекупить или отнять. Если на какой-то период ограничить трансферы, то молодежь получит шанс быстрее прогрессировать с теми же Евгением Дергаевым и Максимом Анциферовым, как в "Воднике". В свое время Сергей Ломанов — старший искусственно оставлял в "Енисее" опытных игроков под 40 лет, чтобы рядом с ними заиграли Иван Максимов и Сергей Ломанов — младший. В любой команде должно быть три поколения игроков — старшее, среднее и младшее, и тогда ее рост обеспечен.

Еще раз подчеркну: такой пункт в регламенте не навечно, лишь на время, когда хоккей с мячом — да и спорт в целом — должен уметь жить по средствам. Возможно, придется даже вынести на обсуждение вопрос потолка зарплат в Суперлиге, потому что такие перекосы, как сейчас, непозволительны. Наша задача — сделать лигу максимально конкурентоспособной, тогда и крупные компании обратят внимание на русский хоккей.

— Насколько хоккею с мячом мог бы помочь потолок зарплат?

— О такой идее говорили в разное время разные клубы, а во времена СССР даже было деление на три категории: одну зарплату получали те, кто входил в сборную, другую — те, кто играл ведущую роль в команде, третью — молодежь. О конкретных цифрах сейчас речи нет, но нужно иметь кризисное предложение и иметь его на руках для представления губернаторам регионов. Бюджет одного клуба, условно, 200 млн рублей, где 80% — это зарплата, а лишь 20% — это форма, логистика и питание. Будет резонный вопрос: для чего раздуты такие зарплаты? Вот когда в вид спорта придут большие спонсоры, когда вернутся международные турниры — ради бога. А сейчас надо жить по средствам.

— Есть ли понимание, каким должен быть минимальный бюджет у клуба Суперлиги и все ли клубы могут его потянуть?

— Минимальный бюджет сегодня — 100–150 млн рублей. На еще меньшие деньги выживают "Саяны" и "Волга". Если брать зарплаты хоккея с шайбой, то два игрока "Ак Барса" условно стоят больше, чем клуб Суперлиги. И получается, что без участия властей на сегодня вопрос финансирования пока неразрешим.

— Есть ли у вас ответ на вопрос, как можно снизить зависимость клубов от поддержки властей, поскольку она может обернуться финансовыми проблемами, если власти региона перестанут финансировать клуб?

— Как известно, каждый год в нашей стране проходит форум "Россия — спортивная держава", в рамках которого проводится совет по спорту при президенте. И я сказал президенту ФХМР Борису Скрыннику, что нужно выносить на совет вопрос о поддержке русского хоккея. Стратегия его развития есть в Минспорта — ФХМР по ней получала аккредитацию на новый четырехлетний срок. В рамках этой стратегии для русского хоккея необходимо рекомендовать руководителям областей финансировать этот вид спорта из бюджета с учетом отсутствия в области крупной компании-монополиста.

Но есть и другой момент. Посмотрите на тенденцию: в различных федерациях президентами становятся руководители монополий. Это делается как раз для того, чтобы компании помогали развивать эти вида спорта без большой бюджетной нагрузки. У русского хоккея пока, к сожалению, этого нет. Для этого, как я уже сказал, нужны медийность, изменения в регламенте, непредсказуемость результатов и открытость — вот те вещи, которые могут привести русский хоккей к узнаваемости и структурам, которые могли бы нам помочь. Я знаю, что сегодня есть люди, которые хотели бы это сделать.

— Почему в хоккей с мячом не идут букмекеры? Возможно ли это потому, что во многом победитель турнира известен заранее?

— Наверное, в этом есть доля такого скепсиса, но вопрос в любом случае стоит адресовать им. Федерация получает ежеквартальные целевые отчисления в рамках федерального закона от Единого регулятора азартных игр и должна об этом регулярно отчитываться на своем сайте, но титульного спонсора — букмекера у хоккея с мячом, вы правы, пока нет. За счет упомянутых отчислений, кстати, ФХМР смогла оказать дополнительную помощь 12 региональным федерациям — деньги пошли на обучение судей, проведение соревнований и другие потребности. Безусловно, хоккей с мячом обладает большим потенциалом для букмекеров, и, надеюсь, это дело времени.

— Правда ли, что нынешний президент федерации сопротивлялся приходу букмекеров, при том что было две-три попытки заключения договора с ними?

— Я не уполномочен заниматься вопросами распределения финансов в ФХМР и спонсорами, поэтому отвечать на этот вопрос, не зная доскональной ситуации, будет некорректным. Когда другие виды спорта получают титульных спонсоров в название лиг и турниров, безусловно, какие-то моменты в хоккее с мячом действительно уже упущены, и эту ситуацию нужно менять.

— Вы уже упомянули про тот скандальный матч между "Водником" и "Байкалом". Как вам кажется, нет ли сейчас оснований для того, чтобы подобная игра в контексте турнирных раскладов могла бы повториться?

— Думаю, что оснований таких сейчас нет. Как я уже говорил, моя позиция такова: я за консолидацию, за встречное движение, за диалог и объединение всех заинтересованных людей — от управляющих регионом и региональным спортивным министерством до самих клубов. Если только хаять и критиковать, то этот путь бесперспективный. Те же губернаторы в регионах, которые могут поддержать команды и вид спорта, могут перенаправить деньги в другие сферы — медицину, образование, СВО. И руководство федерации должно заинтересовывать и встречаться, выезжать в регионы, убеждать и находить общий язык.

— Любому губернатору важен имидж вида спорта. Недавно в СМИ появились публикации, в которых говорилось, что на отдельно взятых судей оказывается давление из федерации с требованием обеспечить результат. Читали об этом?

— Да. Я ведь не страус, который опускает голову в песок и ничего не замечает. Если об этом из раза в раз говорится, то нужно конкретным людям, ответственным сегодня и все последние годы за это направление, и задавать назревшие вопросы. На мой взгляд, компетенция же судей в российском хоккее с мячом высока, и если на них не оказывают давление, то они лучшие в мире — как в футболе и хоккее. Их не нужно дергать, а дать им профессионально работать, и тогда матчи, уверен, будут непредсказуемыми и зрелищными и к хоккею с мячом вновь повернется зритель. Надеюсь, именно таким будет и стартующий завтра 34-й чемпионат России среди клубов Суперлиги, с началом которого, пользуясь возможностью, поздравляю всех болельщиков.

— В 2019 году федерация пыталась ввести, говоря прямым языком, цензуру на оценку действий функционеров ФХМР и клубов, судей со стороны СМИ. Но затем этот пункт в регламенте убрали. В какой момент было понятно, что такая идея была неудачной и пользу хоккею с мячом это не принесет?

— Тогда быстро сориентировались и поняли, что нельзя опреснять сам игровой процесс. Я сам, будучи игроком и тренером, спорил и с судьями, и с тренерами, с игроками, на пресс-конференциях я выступал. Если мы выхолащиваем все и ничего не говорим, то это глупо. Спорт — это в том числе эмоции. И должен быть люфт, чтобы тренер мог сказать: да, мне работа судей не понравилась, разберите те и те эпизоды, пожалуйста. И штрафовать за это не выход. Посмотрите пресс-конференции того же легендарного Янко: когда ему надо было кого-то даже не унизить, а чуть-чуть придавить, он выбирал такой вариант русской речи, что по большому счету судьи понимали, что они не правы. А тот пункт в регламенте был просто абсурдным. Принимать нужно любую конструктивную критику, выжимая нужную информацию — она помогает перестроиться.

Расскажу историю, как мы делали в Кузбассе с Цивилевым: раз в месяц устраивали встречу с блогерами и журналистами, водили их по стройкам после их же критики и рассказывали о сделанном. И все прекращалось. Я и сейчас готов вступить в такой диалог с любым, кто считает себя неравнодушным и своей критикой хочет помочь нашему виду спорта. Будем прислушиваться к ним, полемизировать и находить рациональное зерно.

"14–16 команд — оптимальное количество для Суперлиги"

— Перед сезоном Суперлига потеряла "Байкал-Энергию", которая в прошлом чемпионате играла в плей-офф, команду "Мурман" и чуть не лишилась "Водника". Насколько сложным было договориться архангельскому клубу с властями о сохранении этой команды в элите?

— Не буду забегать вперед, но я уверен, что в следующем году "Байкал-Энергия" вернется в Суперлигу, и такую задачу надо ставить и нам в федерации, и губернатору Иркутской области Игорю Кобзеву, и компании "Эн+", которая поддерживает детский спорт в регионе. База есть, нет никакого провала. Надеюсь, болельщики команду в этом сезоне поддержат.

С "Мурманом" сложнее, потому что губернатор Мурманской области Андрей Чибис, с которым я общался, выезжая в регион, признался, что ему больше нравятся лыжные гонки и биатлон, и искренне посетовал, что хоккей с мячом не показывается. Когда он приходит на биатлон, его встречает Дмитрий Губерниев. Когда на лыжи — там Елена Вяльбе. А когда приходит к нам — там никого. И такую критику от руководства региона нам надо принимать и не прерывать диалог.

Что касается "Водника", то это команда, которую знают во всем хоккее с мячом и всей России. "Водник" — это огромная история, это бренд, это тысячи людей, которые любят хоккей с мячом на Севере. И все это понимают. Мне видится, что вопрос был связан с позицией руководства клуба и министерства спорта Архангельской области. К счастью, мы созвонились с губернатором региона Александром Цыбульским и ситуация на сегодня разрешилась: "Водник" нормально войдет в чемпионат и продолжит свое выступление.

Но, признаюсь, хотелось бы выехать в Архангельск, расставить все точки над "и" и заключить с регионом рамочное соглашение о развитии хоккея с мячом. Тут нет речи о каких-то неподъемных суммах: федерация организует в регионах соревнования в разных возрастах, а губернатор и его команда этот вид спорта развивают. Подобные договоренности уже намечены с Новосибирской областью и Республикой Коми, и если осуществим задуманное, то кризис осилим и переживем.

Уверен, в любой кризисной ситуации нужно развиваться и быть на виду, а не пытаться залечь на дно. Читал, что болельщики с иронией пишут, что, мол, куда приезжает Мяус, то там закрывается команда — "черная метка". Я читаю это с улыбкой: когда команду закрывают и ты туда не приехал, это одна история, а когда ты приехал и сделал все, что мог, то об этом не жалеешь.

— Нет ли опасения, что вслед за "Байкалом-Энергией" и "Мурманом" в Суперлиге могут появиться другие проблемные клубы? И пугает ли вас тенденция, что немало заходивших в Суперлигу клубов, таких как "Маяк", "Строитель", "Локомотив", сейчас стараются просто удержаться в Высшей лиге и не имеют возможности развиваться?

— Такая экономическая ситуация может возникнуть в любых видах спорта. В хоккее с шайбой и футболе команды тоже закрываются, но там в меньшей степени, потому что там клубы связаны с крупными монополистами. У нас таких компаний нет, и такие проблемы могут возникнуть, если только нет людей в лице губернатора, министра спорта региона, которые заинтересованы в сохранении клуба.

Посмотрите на Свердловскую область: сегодня там есть "СКА — Уральский Трубник", который будет бороться за высокие места в Суперлиге, а в Высшей лиге есть "Маяк" и команда академии "Уральского Трубника", которые тоже готовят кадры. Есть еще прекрасная детская школа в Карпинске — и это своеобразная вертикаль в нынешних реалиях. В моем родном регионе были "Шахтер" из Ленинска-Кузнецка и "Кузбасс": "Кузбасс" на плаву, а всем остальным клубам в области не надо стремиться в Суперлигу, убивая друг друга, а нужно развивать детско-юношеский и массовый спорт и выстраиваться под команду мастеров.

— Оптимальным для Суперлиги является вариант с 12 клубами?

— На сегодняшний день да. Хотя, на мой взгляд, было бы здорово иметь лигу 14–16 команд. На следующий сезон все шансы имеют вернуться не только Иркутск, но и Мурманск с Сыктывкаром. Очень бы хотелось, конечно, реанимировать подмосковный "Зоркий".

— Насколько актуален вопрос по лимиту на легионеров сейчас, когда их практически нет в чемпионате?

— Считаю, что даже два иностранных игрока в текущей обстановке — это нормально. В Хабаровске играют финны Томми и Туомас Мяаття, в "Кузбассе" не один год отыграл Симон Янссон. Есть такое поверье, что если собирается в команде больше трех шведов, то это целый клан. Для развития команды если и нужны легионеры, то они должны быть такого уровня, как Янссон: он один мог наладить игру, сделав ее стройной. Вокруг таких иностранцев прогрессирует и наша молодежь.

— Весной писалось, что "Зоркий" мог вовсе прекратить свое существование из-за отсутствия поддержки местного Центра спортивной подготовки. Клуб из Красногорска значится в списке команд Высшей лиги, но не кажется ли вам, что он будет только стараться сводить концы с концами?

— Здорово, что клуб остался в Высшей лиге. Мы буквально все лето вели переговоры с министром физической культуры и спорта области Дмитрием Абареновым. И он пообещал, что Московская область в лице минспорта выделит субсидию Красногорску. Но там имела место юридическая коллизия: субсидия выделилась, но ее нельзя было распределить по клубу. Подключился президент "Динамо" Николай Барышников, живущий в Красногорске и недавно удостоившийся звания почетного гражданина города, за что ему огромное спасибо: вместе с главой города Дмитрием Волковым они сделали так, что "Зоркий" стал не областной, а городской командой. Субсидия дошла, и красногорский хоккей будет развиваться дальше.

Хотя, безусловно, Подмосковье очень нуждается во внимании первых лиц региона. К примеру, было бы здорово провести тот же матч за Суперкубок в Красногорске для болельщиков, а также организовать круглый стол с привлечением представителей руководства Московской области и Министерства спорта РФ.

"Сторонником нынешнего президента федерации по многим позициям я не являюсь"

— Есть ли предпосылки для того, чтобы в ближайшее время могла пройти внеочередная конференция ФХМР?

— Отчетно-выборная конференция, как вы знаете, проходила в сентябре 2024 года. Но спустя год невозможно не признать, что хоккей с мячом нуждается в обновлении и перезагрузке. Возможно, для кого-то станет откровением, что я выступаю с открытой критикой, находясь внутри системы, но у меня есть свое видение, которое зачастую расходится с нынешним руководителем федерации. Но я прошел все ступени: игрока, тренера клуба, тренера сборной, министра спорта региона и вернулся в хоккей с мячом. И сейчас мне есть что предложить для выхода из сложившегося кризиса, учитывая и критику, и свой огромный опыт.

— То есть вы не готовы согласиться с тем, что вас считают сторонником нынешней системы управления хоккея с мячом и последователем нынешнего президента федерации?

— Ни в коей мере. На разных этапах мы были и соратниками, и соперниками. Встречались и на хоккейном поле, играя за "Водник" и "Кузбасс", а затем в этих клубах в разной роли. Но хочу сказать скептикам, которые подводят меня под какой-то результат, что у меня всегда было, есть и будет свое мнение. Да, когда ты работаешь под чьим-то руководством, вертикаль власти ты всегда должен соблюдать. Но это не значит, что ты нем и не можешь поспорить или дать интервью с конструктивом. С тех пор когда я поработал в шкуре министра с огромным количеством умных, талантливых и профессиональных людей, у меня стало еще больше предложений и противоречий. Поэтому пусть люди сами рассудят, последователь я или критик. Я человек, которому очень хочется попытаться сделать для хоккея с мячом что-то большее, чем он имеет сегодня.

— Сегодня в состав исполкома ФХМР входят 28 человек, а собирался он всего один раз очно с 2020 года. Есть ли у вас понимание, как можно реформировать структуру исполкома и кто должен туда войти?

— На мой взгляд, 28 человек — это слишком раздутый состав, оптимально — не более 14–16. Плюс в него должны входить рабочие люди, а не номинальные; люди, которые имеют спортивный и управленческий опыт. На октябрьском заседании в "Крылатском" практически ни один из членов исполкома не внес никаких предложений, кроме Андрея Сельского — все его знают как человека деятельного и активного. Остальные молчат — я об этом говорю прямо.

В исполком должны входить представители исполнительной власти: министры спорта, замы губернаторов, бизнесмены, которые могут помочь какими-то ресурсами, бывшие игроки и тренеры, которые понимают структуру. Тогда этот орган будет рабочим. И собираться минимум два раза — перед сезоном, чтобы в лицо предложить новшества, и по итогам сезона для анализа сделанного. Исполком должен предлагать, критиковать, расставлять акценты, а не молчаливо голосовать практически единогласно по всем вопросам. Мы должны вести постоянный диалог с клубами, быть открытыми и объединять, а не разъединять — в этом я убежден. Помимо этого, в ФХМР должен появиться попечительский или наблюдательный совет.

— Когда он реально может появиться?

— В течение сезона будем об этом разговаривать. В первую очередь, до окончания сезона нужно выстроить диалог со всеми регионами. Во-вторых, внести в регламент предложения по антикризисному сезону. К примеру, изменить структуру розыгрыша Кубка России: первый этап сделать в сентябре в четырех зонах — условно в Москве, Ульяновске, Хабаровске и Иркутске с привлечением команд Высшей лиги. На втором этапе в октябре сыграют 12 команд, а в финале в начале ноября — 4. Провести Суперкубок можно в ноябре, а чемпионат начать в 20-х числах. К этому времени практически везде уже будет залит лед, что позволит проводить чемпионат ритмично и без больших пауз. Разработав и приняв комплекс антикризисных мер, направленных на уменьшение затрат клубов, весной уже можно будет ставить вопрос о попечительском или наблюдательном совете.

— В интернете встречаются имена бывшего главы департамента по проведению соревнований Континентальной хоккейной лиги Сергея Козлова и президента Ассоциации любительского хоккея Алины Бородаевой как претендентов на пост президента ФХМР. Могли бы оценить перспективы их работы в случае прихода в федерацию?

— Если кто-то открыто декларирует свое желание, то, как говорится, ради бога. Алину я хорошо знаю: она приезжала в Кемерово, когда я работал министром, мы встречались. Она много внимания уделяет хоккею с шайбой, делает в любительской лиге свой продукт. Нужно уважать любое желание и любую позицию, но тот, кто хочет что-то изменить, должен иметь и представить свою серьезную программу и понимание ситуации в нашем виде спорта изнутри. Я глубоко убежден, что в ФХМР должны работать молодые и энергичные люди, а возглавлять ее должен человек, который плоть от плоти из хоккея с мячом и чей взгляд позволит развиваться нашей игре и поспособствует необходимому объединению.

— Надеетесь ли вы, что России удастся наладить диалог с Международной федерацией хоккея с мячом (FIB), чтобы попытаться вернуться на международные соревнования?

— Здесь моя позиция аналогичная: не закрываться, а говорить и договариваться. Посмотрите на недавний успех нашего водного поло — это добрый знак и большая работа нового руководства федерации во главе с Дмитрием Мазепиным. Не питаю больших иллюзий по поводу скандинавов, но у нас есть те же Казахстан и Беларусь. В Алма-Ате сохранился прекрасный каток "Медео", и Казахстан мог бы провести у себя международный турнир среди юниоров, девушек или клубов, куда Россия могла бы направить свою команду.

К сожалению, меня не командировали на международный форум "Россия — спортивная держава": в Самару отправились ответственный секретарь федерации Алексей Плешаков и генеральный директор ФХМР Дмитрий Буров. Но я просил их встретиться с министром туризма и спорта Казахстана Ерболом Мырзабосыновым и обсудить такую возможность, а уже потом вопрос можно было бы вынести на уровень взаимодействия стран. Это не новая практика — заходить в FIB через третьи страны. Нужно пытаться.

— Говоря откровенно, не стоит ли сейчас говорить о больших перспективах хоккея с мячом на Олимпиаде?

— Осенью 2017 года мы ездили в Пекин с большой делегацией FIB и встречались с представителями НОК Китая. Говорили о показательном турнире по хоккею с мячом в Харбине в рамках зимней Олимпиады 2022 года. Сперва китайцы вроде бы согласились, а затем отказались. Учитывая, какие сейчас процессы происходят в мире и вокруг Олимпиад, этот вопрос сейчас не панацея. В той же Швеции, кстати, есть позиция: неважно, будет ли хоккей с мячом олимпийским или нет, мы будем его развивать. Поэтому сейчас время не строить олимпийские иллюзии, а наводить порядок у себя дома. Надо жить по средствам, выживать, восстанавливаться, побеждать и развиваться. И тогда мы будем уважать сами себя, став самодостаточным видом спорта.