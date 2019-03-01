Николай Дураков: хоккей с мячом стал моей настоящей судьбой

Сборная России по хоккею с мячом традиционно входит в число лучших в мире. В феврале команда в 12-й раз в современной истории стала победителем чемпионата мира. О былых победах и нынешних реалиях этого вида спорта ТАСС поговорил с величайшим игроком, семикратным чемпионом мира в составе сборной СССР Николаем Дураковым. 84-летний ветеран носит неофициальный титул "король бенди".

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— Николай Александрович, в чем, на ваш взгляд, главное отличие хоккея с мячом вашего поколения от нынешнего? — К сожалению, главное — это нехватка инфраструктуры. Например, в годы СССР в Свердловской области хоккеем с мячом занималось около 12 тысяч ребят, а сейчас в школах около 300 человек. И это проблема не только Екатеринбурга. — В ваше время об иностранных игроках в советских клубах не могло быть и речи, сейчас в ряде команд есть по несколько легионеров. Как вы к этому относитесь? — Признаюсь, что я немножко негативно отношусь к легионерам. У нас должны быть свои воспитанники, ведь мы играем в русский хоккей, а не в шведский. Это опять отсылка к тому, что нам нужно поддерживать хоккей с мячом. В те времена мы были сильнее шведской команды. Например, если поставить два состава друг напротив друга, то восемь советских хоккеистов были индивидуально сильнее шведов и только двое было примерно одинакового уровня. — Но строятся же арены в Хабаровске, Красноярске, Иркутске. — И в Екатеринбурге будет. Обещали, что к 2023 году должны построить. Кстати, добивались этого лично. — Как, если не секрет? — На чемпионате мира по хоккею с мячом в Хабаровске (2018 год — прим. ТАСС) я подошел к члену исполкома Федерации хоккея с мячом России Николаю Валуеву и попросил передать письмо от Союза ветеранов Свердловской области с просьбой построить арену. Нам пришел ответ, что наше дело поручено передать губернатору. После чего стало известно, что в Екатеринбурге планируется построить комплекс, который в зимнее время можно будет использовать как закрытую площадку для хоккея с мячом. — Вы всю жизнь играли на свежем воздухе. У вас нет предубеждения к крытым аренам, мол, это совсем другой русский хоккей? — Признаюсь, что есть некоторые сомнения. С одной стороны, играть в закрытом помещении — это значит играть в совершенно других условиях. Мне кажется, пропадает элемент открытого воздуха, борьбы, когда, например, при исполнении стандартов погодные условия никак не могут сказаться на том или ином эпизоде. С другой стороны, это очень здорово, когда появляются новые закрытые арены. Зрителям становится комфортно, а значит, не исключено, что на трибуны придут новые болельщики. — Два года назад "Водник" и "Байкал-Энергия" устроили россыпь автоголов, чтобы в плей-офф чемпионата России попасть на клуб "Уральский трубник". Опечалил ли вас этот инцидент? — Осадок остался до сих пор. Для меня просто уму непостижимо, как можно было забивать мячи в свои ворота, чтобы попасть на более удобного соперника? Тогда последовали наказания, и на этот счет могут быть разные мнения, но как по мне, так все виновные понесли мягкие наказания. "Наши проявили характер и волю к победе" — Следите ли за чемпионатом России по хоккею с мячом? — В основном все узнаю от дочки. Я с интернетом не особо дружу. Иногда узнаю все, когда прихожу в наш хоккейный клуб. Время такое, да и возраст, сами понимаете, но в любом случае стараюсь быть, как это сейчас модно говорить, "в тренде".

— Да, в прошлом году вы даже полетели в Хабаровск на чемпионат мира, где наша сборная завоевала золотые медали. Как отважились на такое дальнее путешествие? — Меня пригласила Федерация хоккея с мячом России. Хоккей с мячом — это дело всей моей жизни, поэтому я просто не мог отказаться. Стараюсь ездить везде, где меня пригласят. — Что для вас стало открытием текущего сезона? — Удивлен, что красноярский "Енисей" стал сдавать в игровом плане. Красноярск всегда был флагманом русского хоккея, поэтому для меня это стало неожиданностью. Что касается остальных команд, то есть плотность, борьба, и это радует. Если говорить о хабаровском СКА, то там все так, как и должно быть в каждой команде: регион поддерживает и развивает русский хоккей, в команду вкладываются спонсоры. — Наша сборная по хоккею с мячом стала 12-кратным чемпионом мира. Смотрели финал? — Конечно, смотрел, и полуфинал тоже смотрел. Но хочу сказать, что, несмотря на великолепную победу нашей команды, все равно было что-то не то, уже не те скорости, что были раньше. Но когда забивали шестой гол, то было видно, что любой из находящихся в атаке на тот момент хоккеистов мог вколотить мяч в ворота. В любом случае рад, что наши проявили характер и волю к победе. — Перед началом чемпионата мира команду покинул один из лидеров — Сергей Ломанов. Расстроились? — Скорее нет, чем да. Серега очень сильный игрок, но порой его может заносить на игру в индивидуальном плане. Он принес много пользы нашей сборной и ушел на заслуженный отдых. Сергей дал дорогу молодым, и я поддерживаю его решение. — Как вы относитесь к решению сборной Казахстана пойти своим путем развития и резко снизить число натурализованных хоккеистов с российским гражданством для участия в чемпионатах мира? — Отношусь положительно. Это даст развитие хоккею с мячом в стране. Мальчишки должны сами пройти этот путь и стать настоящими профессионалами, а когда привлекаются сильнейшие, то никакого прогресса нет и не будет, поэтому могу сказать, что молодцы, одобряю.

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— В марте хоккей с мячом будет впервые представлен в программе Универсиады в Красноярске. Довольны ли вы? — Конечно, доволен. Это дает определенный импульс и надежду, что хоккей с мячом будет жить, несмотря на то что им мало сейчас интересуются. Очень надеюсь, что наша сборная завоюет на этом первенстве золотые медали. "В хоккей с мячом привело детство" — Как вы начали заниматься хоккеем с мячом? — Мы жили в Донецкой области, я там родился. Но так получилось, что в начале Великой Отечественной войны газовую станцию, на которой работал отец, разобрали, и нам пришлось отправиться на эшелоне в эвакуацию в Нижний Тагил. Выехали мы в августе, но поезд доехал до Тагила только в январе следующего года. Так моя семья оказалась на Севере. А в хоккей с мячом меня, можно сказать, привело детство. В нижнетагильских дворах все мальчишки так или иначе играли в хоккей с мячом. У нас во дворе тоже была своя площадка, машин в то время было значительно меньше, и мы использовали простор для игры. — А как в итоге попали в профессиональный спорт? — Уже после войны, в 1947 году, к нам в школу пришел Александр Иванович Петренев и объявил о записи в секцию. Он был знаменитостью, поэтому записался весь класс, в том числе и параллельный. Первое время играли между собой, коньки тогда были дефицитом, а клюшки мы мастерили сами, делали их из елочек: сгибаешь кончик, привязываешь его веревочкой, и получается крюк, а мячики из дерева да резины. Так и играли. Спустя некоторое время я попал на скамейку запасных в "Металлург". Первое время выходил только тогда, когда кто-то не приезжал на игру из-за холодов, но огромное желание играть не пропадало, поэтому я очень много тренировался сам, ходил на массовое катание и все это совмещал с учебой, а в шестнадцать лет я уже работал на заводе. — В вашей трудовой биографии есть такой факт, что, работая на заводе, вы однажды выполнили целых четыре нормы за восемь часов, чтобы отпроситься на игру. Было такое? — Было. У нас можно было работать экстерном. Как электросварщик, я получал больше отца, который был начальником смены. Если он получал 120 рублей, то я мог получать от 130 и выше. Когда не успевали что-то сдать в срок или сроки запаздывали, то нам предлагали поработать ударно, чтобы успеть в срок. И так получилось, что, когда мне надо было попасть на игру, я взял еще пару планов и сделал. После этого произошел, можно сказать, парадокс. Я висел сразу на двух досках. Первая — это доска позора, с отчетливыми буквами "прогульщик", а вторая доска — это передовик производства. Двойная слава получилась (смеется).

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— А почему прогульщик? Вы же сделали четыре нормы. — Не только прогульщик, еще более интересная история случилась: меня осудили. В 1952 году у нас было первенство области, я тогда играл за команду под названием "Строитель", работал сварщиком и, совмещая спорт с работой, стал чемпионом города в составе своей команды, и мы заслужили право сыграть на областном турнире. Я подхожу к мастеру Василию Ивановичу и говорю, что хочу написать заявление на неделю, а он отвечает мне, что такой необходимости нет и я могу ехать на турнир. Все началось, когда я вернулся с соревнований. Пришла табельщица и спросила меня о причинах моего отсутствия. Я ответил, что мастер должен был все за меня написать и передать. Та говорит, мол, ничего не поступало, идем к мастеру, а он говорит, что ничего не было. Время было суровое, за прогулы судили, вот и меня отправили под суд. — Каким был приговор? — Народный суд постановил, что в течение шести месяцев я должен отдавать по 25 рублей с зарплаты государству по исполнительному листу. А судья, когда мне листок с приговором передавала, еще шепнула, что если бы не мой рост, то я бы сто процентов оказался в тюрьме. А потом нам увеличили нормативы, так как посчитали, что если я смог выполнить четверную норму за восемь часов, то чем тогда занимаются остальные. Увеличили, а после я поймал немало рассерженных взглядов в свой адрес, стал белой вороной на производстве. — Не было ли желания подойти к Василию Ивановичу и поговорить по-мужски? — А смысл? Тогда, во времена Сталина, было все строго. Поговорил бы, еще больше усугубил бы свое положение. "Счастливую судьбу менять не стоит" — Расскажите, как вы оказались в свердловском СКА? — В 1953 году мы играли товарищеский матч против чемпиона страны — свердловского СКА. После игры к нам с Колей Назаровым подошел Иван Иванович Балдин и сказал, что, когда нас призовут в армию, чтобы мы ему сообщили. Мы не сообщили, военкомат нас отправил в летний лагерь молодого бойца в Чебаркуль. Когда вернулись, то нас сразу же забрали в СКА, правда, немного поругав, что нам нужно было сразу говорить, как только получим повестки.

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— В 1954 году вы сыграли дебютный матч за СКА, а в 1955-м шведские журналисты провозгласили вас новым "королем бенди". Это было время "железного занавеса". Вы знали, как вас называли на Западе? — Тогда мы играли товарищеский матч против команды Швеции в финском городе Оулу. Так вот, после игры ко мне подошел их местный звездный игрок и сказал, что передает мне свой титул короля. И это при том, что я в том матче забил четыре мяча, а он пять. Что касается шведской прессы, я не до конца понимал, что там пишут. — Вы являетесь участником первого в истории чемпионата мира, однако на следующий крупный международный турнир вы отправились только через шесть лет. Что случилось? — В 1959-м чемпионат мира не проводился, в 1961 году не поехал из-за травмы. Зато первенство мира 1963-го отложилось в моей памяти навсегда. Проходил чемпионат в Швеции, а перед турниром мы в Финляндии играли контрольные игры против тех же шведов. Помню, как сейчас: метель, стеной льет ледяной дождь. Мы тогда ужасно выхлестались, и вот уже под конец игры наш тренер Балдин объявил, что уставшие могут замениться и отправиться на скамейку. Я, довольный, что можно передохнуть, поехал на лавочку, но, как выяснилось позже, это он так проверял силу характера. — И что было дальше? — Сидел на лавочке (смеется). Начался чемпионат мира, первая игра против команды Финляндии, а меня нет в стартовом составе. Следующий матч был против норвежцев, и вновь я себя не вижу в стартовом протоколе. И лишь тогда, когда Юра Шорин, который меня тогда сменил, получил повреждение, я наконец дебютировал на шведском льду. Но еще более крутой поворот случился перед последним матчем турнира: Саша Измоденов получил травму глаза и не мог играть, еще половина команды заболела гриппом с температурой 39, но делать было нечего, нужно было выигрывать. Написали расписку, мол, мы предупреждены обо всех последствиях и врач ответственности не несет, и вышли на лед. А дальше разгромили соперника 8:0. — После чемпионата мира 1969 года в Швеции, как писали в СМИ, золотую медаль вам надевал на шею сам король Густав Адольф VI. Это так? — Нет, короля там не было. Сначала сказали, что он уехал кататься на лыжах. Позже в газетах написали, будто глава государства заявил, что двум королям в одном замке не место. — Вы бы поменяли что-нибудь в своей спортивной биографии, если бы у вас был шанс повернуть время вспять? — Нет, конечно же, я бы не стал ничего менять. Машину времени пока не изобрели, да и не надо.

Я считаю, что хоккей с мячом стал для меня настоящим счастьем и судьбой, а счастливую судьбу менять не стоит Николай Дураков семикратный чемпион мира по хоккею с мячом