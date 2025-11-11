Станкович заявил, что был горд работать в "Спартаке"

Во вторник "Спартак" объявил об уходе серба с поста главного тренера

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Серб Деян Станкович был горд работать в московском футбольном клубе "Спартак", команда навсегда останется в его сердце. Комментарий Станковича опубликовала пресс-служба "Спартака".

Во вторник "Спартак" объявил об уходе Станковича с поста главного тренера. В заявлении красно-белых отмечается, что руководство клуба не устраивает текущая позиция команды в турнирной таблице Мир - Российской премьер-лиге (РПЛ), где "Спартак" после 15 туров занимает шестое место.

"Я был горд работать в "Спартаке" - от первой до последней секунды. Что-то у нас получилось, что-то - нет, но я могу сказать точно: "Спартак" - главный клуб в России, это то, что было и будет под моей кожей. Москва стала моим домом, а "Спартак" навсегда останется в моем сердце. Я желаю "Спартаку" стабильности, чтобы клуб всегда оставался сильным, несмотря ни на что, и был готов сражаться до конца. Я хочу поблагодарить фанатов, болельщиков "Спартака" за поддержку, за то, как они гнали нас вперед на поле и за его пределами, как верили в команду и готовы были отдать все за красно-белые цвета. "Спартак" для них - это жизнь", - сказал Станкович.

"Благодарю сотрудников клуба за профессионализм, отношение к делу, поддержку и помощь. Работа в "Спартаке" - это непросто, но каждый из них всегда проявлял свои лучшие качества, чтобы клуб становился сильнее. Я говорю огромное спасибо игрокам. Парни, я был счастлив быть вашим тренером. Вы всегда отдавались игре, вы были профессионалами, и я рад, что ваши сердца горели. "Спартак" - это больше, чем клуб. И я уверен, что у красно-белых большое будущее", - добавил он.

Станковичу 47 лет, он возглавлял "Спартак" с начала сезона-2024/25. До этого специалист работал в сербской "Црвене Звезде", венгерском "Ференцвароше" и итальянской "Сампдории". В прошлом сезоне "Спартак" под руководством серба занял четвертое место в РПЛ и дошел до финала "пути регионов" Фонбет - Кубка России.

В качестве игрока Станкович выступал за "Црвену Звезду", с которой стал чемпионом Югославии и трехкратным обладателем кубка страны, итальянские "Лацио", в котором выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Италии, Кубок кубков и Суперкубок УЕФА, и "Интер", где по пять раз выиграл чемпионат и кубок страны, четырежды - Суперкубок Италии, а также стал победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира.