Кто на новенького? Возможные замены Станковича в "Спартаке"

Сербский специалист покинул пост главного тренера московского футбольного клуба

Главный тренер "Спартака" Деян Станкович © Александр Щербак/ ТАСС

Должность главного тренера "Спартака" стала вакантной, Деян Станкович покинул команду. Контракт специалиста расторгнут по обоюдному решению сторон. Красно-белые идут на шестом месте в турнирной таблице, что не может радовать болельщиков и руководтво клуба. Но кто может заменить серба?

Альберт Риера

3 ноября телеканал Sportklub сообщил, что представители "Спартака" посетят матч словенского "Целе", в котором сейчас работает испанский специалист, на общем этапе Лиги конференций с польской "Легией". Риера пока не имеет богатого тренерского опыта, к 43 годам он поработал в турецком "Галатасарае", словенской "Олимпии" и французском "Бордо". Но Риера провел неплохую карьеру футболиста, выиграв чемпионаты Турции и Греции. В один из периодов карьеры он мог оказаться и в "Спартаке", но переход не состоялся. 4 ноября сербские СМИ сообщили, что Риера предпочел "Спартаку" сербскую "Црвену Звезду".

Луис Гарсия

18 октября портал "Чемпионат" сообщил, что 52-летний испанец Гарсия согласовал контракт со "Спартаком". Выбор спортивного директора красно-белых Франсиса Кахигао, который ответственен за выбор тренера, непонятен для многих. Его последним местом работы был испанский "Алавес", который он покинул в 2024 году. Больших клубов в карьере специалиста не было. Он возглавлял испанские "Мальорку", "Вильярреал", "Хетафе", "Леванте", "Бенидорм", "Эльче", "Вильярреал B", "Альтеу", "Вильяхойосу", а также "Бани Ясе" из ОАЭ, китайский "Бэйцзин Жэньхэ" и саудовский "Аль-Шабаб". Это явно не тот кандидат для самого известного клуба в России.

Марцел Личка

Журналист Иван Карпов со ссылкой на агента сообщил, что "Спартаку" предложили в качестве кандидата на пост главного тренера чеха Марцела Личку. 48-летний специалист недавно покинул турецкий "Фатих Карагюмрюк", поэтому сейчас находится без работы. Личка знаком российской публике по работе с московском "Динамо" (2023–2025) и "Оренбургом" (2020–2023). Вместе с "Динамо" он чуть не стал чемпионом России, но в итоге бело-голубые заняли третье место в сезоне-2023/24. Но решения по Личке на данный момент не принято.

Станислав Черчесов и Сергей Юран

Последним российским тренером "Спартака" был Олег Кононов, он покинул клуб в сентябре 2019 года. Сейчас вектор сменился в пользу иностранных специалистов. Тем не менее в СМИ постоянно обсуждаются такие имена, как Станислав Черчесов и Сергей Юран. Некоторые болельщики тоже хотят увидеть этих специалистов во главе "Спартака". При этом оба уже работали с красно-белыми — Черчесов с июня 2007 года по август 2008-го. Тогда им чуть-чуть не хватило до золота, команда стала серебряным призером чемпионата России. Сам Черчесов признавался, что как тренера его не было в "Спартаке", потому что он тогда был еще очень молод, не имел такого большого опыта. Если у Черчесова есть достижения в виде чемпионств с венгерским "Ференцварошем" и польской "Легией", то Юран пока больше себя зарекомендовал как тренер-выживатель, но он сам ставит перед собой амбициозные задачи. Он работал с московским клубом в 2003 году, но только в качестве помощника. Сейчас специалисты в разном положении — Черчесов возглавляет грозненский "Ахмат" с контрактом на три года, а Юран покинул турецкий "Серик Беледиеспор" в конце октября.