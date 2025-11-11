Александр Мостовой надеется, что "Спартак" возглавит футбольный человек

Во вторник Станкович покинул пост главного тренера "Спартака"

Александр Мостовой © Сергей Савостьянов/ ТАСС

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Двукратный чемпион СССР в составе московского "Спартака" Александр Мостовой надеется, что клуб возглавит футбольный человек. Об этом Мостовой рассказал ТАСС.

"К этому давно шло. Но думал, что дождутся зимней паузы. Не важно, возглавит иностранец или россиянин, лишь бы футбольный человек. Спросят ли мой совет? Было бы хорошо. Но состав у "Спартака" сильный, крепкий", - сказал Мостовой.

Станковичу 47 лет, он возглавлял "Спартак" с начала сезона-2024/25. После 15 туров Мир - Российской премьер-лиги московский клуб занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 25 очков.