Парсегова планирует продолжать выступать в одиночном и парном катании

Фигуристка вместе с партнером Матвеем Богдановым дебютировала в парном катании, выступив с короткой программой на этапе юниорской серии Гран-при России в Москве

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Фигуристка Арина Парсегова, участвующая в соревнованиях юниоров, планирует продолжить выступление в одиночном и парном катании одновременно. Об этом она рассказала журналистам.

Во вторник Парсегова вместе с партнером Матвеем Богдановым дебютировала в парном катании, выступив с короткой программой на этапе юниорской серии Гран-при России в Москве. Пара набрала 54,89 балла.

"Настраивалась я как обычно. На тренировках мы были готовы лучше, катали лучше. Но для первого раза нормально. Я бы не сказала, что мне сложно, потому что я привыкла, - сказала Парсегова. - То есть я не чувствую вообще что-то совсем новое. Решение [о выступлении здесь] достаточно давно еще приняли, но я должна была ехать в Москву, мы не знали, что с этим делать. В итоге мне дали этап в Казани".

"В планах выступать и в парном, и в одиночном катании? Да. Хотела давно [попробовать себя и в парном катании], но никак не доходило. Сейчас наконец все получилось", = добавила спортсменка.

Ранее Парсегова становилась четвертой и пятой на этапах юниорского Гран-при России в Магнитогорске и Казани.