Тренер сборной Перу посетовал на качество газона на "Газпром-Арене"

Встреча между сборными России и Перу в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 1:1

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Перу по футболу Мануэль Баррето © Петр Ковалев/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 ноября. /ТАСС/. "Газпром-Арена" является великолепным стадионом, крыша которого схожа с той, что есть на домашней арене мадридского "Реала", но качество газона на матче в Санкт-Петербурге было неудовлетворительным. Такое мнение журналистам высказал исполняющий обязанности главного тренера сборной Перу Мануэль Баррето.

В среду сборная Перу в Санкт-Петербурге сыграла вничью с командой России со счетом 1:1.

"Мы проделали большой путь, у нас была долгая дорога с большим количеством логистических проблем, но мы попытались сделать все, чтобы принять участие в этом празднике футбола, сыграть против великолепной сборной России на отличном стадионе. Проведение игры с таким сильным соперником является возможностью развиться. Мы ценим то, что мы уже сделали, в сборной сейчас идет процесс перестройки. Ребята играли с большой самоотдачей", - сказал Баррето.

"Сам стадион очень красивый, один из лучших современных стадионов в мире. Качество газона было неудовлетворительным, не соответствовало уровню. Но мы сегодня были неверны в действиях. Оба гола, которые случились на поле, частично вызваны состоянием газона. Что касается крыши на стадионе, мне это напомнило стадион "Сантьяго Бернабеу", - добавил он.