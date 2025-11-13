"Если бы не ошибки". Александр Мостовой - о матче сборных России и Перу

Встреча завершилась со счетом 1:1

Редакция сайта ТАСС

© Александр Демьянчук/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 ноября. /ТАСС/. Сборная России по футболу должна была выигрывать у команды Перу в товарищеском матче. Такое мнение ТАСС высказал бывший футболист сборной России Александр Мостовой.

В среду сборная России на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге со счетом 1:1 сыграла вничью с командой Перу. Оба мяча были забиты после ошибок вратарей, после игры главные тренеры команд отметили низкое качество газона.

О сборной Перу

Удивления все-таки особо нет, потому что играем товарищеские матчи. Также хорошо, что почти всегда у себя дома. Еще до матча давал прогноз, думал, что выиграем, как и в предыдущих матчах. Хотя соперники явно стали постатуснее, сборная Перу на 49-м месте в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). За день-два мне звонили журналисты из Перу, спрашивали про нашу команду, говорили про свою: что идет перестройка, так как не вышли на чемпионат мира. Поэтому тоже не знали, чего ожидать, плюс длительный перелет, в итоге мы увидели довольно хорошую команду соперника. Я впервые видел сборную Перу после чемпионата мира 2018 года, с мячом ребята неплохо играют. Техничные, думающие, в целом все латиноамериканцы такие.

Влияние ошибок

Честно сказать, если бы вратарь ПСЖ Матвей Сафонов не ошибся, то сборная России точно бы выиграла. Но и гол сборной России тоже произошел из-за ошибки защитника и вратаря перуанцев. Были моменты, Иван Сергеев из "Динамо" должен был забивать, его одноклубник Константин Тюкавин. По игре должны были побеждать.

О Головине и Миранчуке

Наши легионеры, конечно, были лучшими. Безусловно, Александр Головин из "Монако" и Алексей Миранчук из "Атланты" выделялись. Давно уже видно, что они хорошо играют, не зря выступают в Европе и США. Это всегда заметно. Были лидерами, хорошо сыграли, молодцы.

Об отношении к матчам

Все, что должно происходить в футболе, - мощь, агрессия, когда в глазах темно, пыль, ноги трясутся, - такого нет. Такое бывает в матчах отборочного турнира. Поэтому все проходит так, в шутовстве, ты не боишься ничего. В раздевалки комментаторы заходят, смеются и так далее, шоу. Я не придавал значения этой игре. У нас сейчас просто товарищеские матчи - приехал, победил, поехал.