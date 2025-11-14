Чикунова назвала рабочими результаты на чемпионате России по плаванию
МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Рекордсменка мира на дистанции 200 м брассом Евгения Чикунова показала рабочие результаты на чемпионате России по плаванию на короткой воде. Об этом она рассказала в интервью ТАСС.
Чемпионат России проходил в Казани с 7 по 12 ноября. Чикунова завоевала две золотые и одну бронзовую медаль в личных заплывах.
"Я считаю, что на чемпионате России все прошло нормально, показала рабочее, адекватное время. Пока все хорошо, - сказала спортсменка. - Это важный старт, потому что нужно было посмотреть, какие скорости я готова показывать на данный момент. А так, конечно, уже смотрим на будущие старты и к ним целенаправленно готовимся".
"У меня, к сожалению, не очень теплые чувства к короткой воде, не особо люблю плавать в 25-метровом бассейне, но все равно стараюсь плыть хорошо, и что-то у меня получается", - добавила собеседница агентства.
Полный текст интервью читайте на сайте ТАСС 17 ноября.