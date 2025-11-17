Интервью

Евгения Чикунова: держим курс на чемпионат Европы по плаванию

Известная спортсменка — о подготовке к Олимпиаде, боязни открытых водоемов и жизни

Рекордсменка мира брассом на 200 м Евгения Чикунова 12 ноября завершила выступления на чемпионате России по плаванию на короткой воде и готовится к соревнованиям в Минске. В интервью ТАСС она подвела итоги прошедшего турнира, прокомментировала актуальные новости спорта, а также поделилась планами на будущее.

На чемпионате России показала рабочее время

— Прошел чемпионат России по плаванию на короткой воде. Как оцените свои результаты и форму?

— Я считаю, что все прошло нормально, показала рабочее, адекватное время. Пока все хорошо.

— Насколько это важный старт для вас?

— Это важный старт, потому что нужно было посмотреть, какие скорости я готова показывать на данный момент. А так, конечно, уже смотрим на будущие старты и к ним целенаправленно готовимся.

— Насколько для вас важны соревнования на короткой воде?

— У меня, к сожалению, не очень теплые чувства к короткой воде, не особо люблю плавать в 25-метровом бассейне, но все равно стараюсь плыть хорошо, и что-то у меня получается.

— Александр Попов (четырехкратный олимпийский чемпион — прим. ТАСС) как-то сравнил короткую воду с кнопочным телефоном. Вы согласны с этим мнением?

— Мне кажется, что это жесткое сравнение. Можно что-то отточить, и получится уже сенсорный телефон. Но в чем-то он прав.

— Давит ли на вас рекорд мира — что вы обязаны выходить и всегда выигрывать?

— Не давит. Я уже свыклась с этим. Стараюсь на заплывах об этом не думать, потому что это может только помешать.

— Насколько сейчас выросли результаты в женском брассе в России?

— Вижу, что молодые девочки 2006–2007 годов рождения и далее потихоньку улучшают результаты, тоже подтягиваются. Это не может не радовать. Я только за конкуренцию.

Сингапур удивил ценами

— Летом прошел чемпионат мира на длинной воде. Учитывая, что это был ваш первый чемпионат мира, как он сейчас воспринимается?

— Он был не прям приятным, нельзя сказать, что он прошел идеально. При этом я считаю, что даже такие старты, пусть и немного неудачные, должны быть в карьере. После них много думаешь, поэтому очень полезный опыт.

— Удивил ли вас чем-то Сингапур?

— Точно удивил ценами. Там все очень дорого. После Малайзии это была колоссальная разница. Это была совершенно новая для меня страна, непривычный климат. На все было интересно смотреть. Многое удивило, но цены больше всего.

— Как проходило общение с иностранными коллегами? Поддерживаете ли вы сейчас с кем-то из них связь?

— С этой точки зрения все прошло наилучшим образом. С кем общалась ранее, разговаривала и в Сингапуре, но нет такого, чтобы я с кем-то из них сейчас переписывалась бы. Самую долгую переписку я вела с Татьяной Смит (двукратной олимпийской чемпионкой — прим. ТАСС).

— Что, на ваш взгляд, в Сингапуре не получилось?

— Видимо, блок работы был сделан неидеальным образом. Поэтому просела скорость. Было отсутствие выносливости, которая обычно со мной — не получилось на 200 м проплыть вторую часть. Я вижу это так. В принципе, это все нарабатывается, именно поэтому я немного погрустила, но пришла к тому, что надо продолжать работать. После такого опыта, наоборот, захотелось быстрее войти в воду, чтобы как можно скорее начать работать и исправлять ошибки.

— На чемпионате мира произвела фурор девочка из Китая Юй Цзыди, которой в этом году исполнилось 13 лет. Недавно она побила рекорд Азии в комплексном плавании. Как оцените ее результаты?

— Это шок, конечно. Я проецирую на себя, и мне кажется, что в таком возрасте я только норматив мастера спорта выполнила, а тут человек уже на чемпионате мира плывет. И впоследствии она не пропала, показывает высокие результаты. Хочется верить, что у нее и дальше сложится все. Надеюсь, тренеры знают, как работать с таким чудом.

— Вы тоже уже в 14–15 лет соревновались со взрослыми. Насколько это было для вас тяжело?

— Мне не было тяжело. В том возрасте я проще ко всему относилась. В какой-то степени мне, может быть, было легче, чем взрослым. На первом чемпионате России от меня вообще ничего не ждали. Витта Владимировна [Новожилова] (тренер Чикуновой — прим. ТАСС) мне говорила, что главное — отобраться на первенство Европы, а в итоге я выиграла, и все тогда были в шоке. С тех пор немного ответственности прибавилось, но все равно старты проходили весело и позитивно. Это и сейчас так же, но тогда по-другому немного все ощущалось.

— Чувствуете ли вы, что сейчас интерес к плаванию в России растет?

— Да, я это ощущаю. Видно даже, что у людей, которые тысячу раз приходили на соревнования, все так же горят глаза. Они просят автографы. Не может не радовать, что трибуны заполняются. Вижу, что много участников, в разминочной чаше полно народа, и это классно.

— Вас узнают на улицах?

— Да. Помню меня узнали на приеме у лора, и я была этому очень удивлена. Узнают в самых разных местах, не только в бассейне. 1 сентября шла по Невскому, и меня остановили, попросили фотографию. Конечно, значимость повысилась после чемпионата мира, сто процентов.

Санкции к российскому спорту стали смягчаться

— Уже во многих видах спорта наших спортсменов допустили до международных соревнований. Чувствуете ли вы, что санкции к российскому спорту смягчаются?

— Да, это заметно. Недавно как раз допустили водное поло, и это радует. Мы нацелены на чемпионат Европы в Париже в следующем году, хотя еще недавно казалось, что европейские соревнования нам и не предвидятся. Еще год назад в Европе даже не утверждали наши рекорды. Классно, что идет такое потепление, и мы ждем, что другие виды тоже будут допускать до международных стартов. Водные виды показывают, что у нас все отлично, никаких происшествий нет. К нам всегда хорошо относились на соревнованиях, и было бы отлично, если бы спортсмены всех видов спорта в будущем времени тоже выступали.

— Следите ли вы за россиянами в других видах спорта?

— Я слежу за теннисом, где наши игроки не были отстранены от индивидуальных соревнований. Следила недавно за спортивной гимнастикой. Видела, как выигрывает Ангелина Мельникова золото чемпионата мира, и мне нравится, как выглядит художественная гимнастика. Больше слежу за летними видами спорта.

— Кто у вас любимый теннисист?

— Арина Соболенко (белоруска, первая ракетка мира — прим. ТАСС). Около года за ней слежу, и она мне очень нравится. Видно, что она всегда заряжена работать и всегда стремится к победе.

О поддержке футбольного и баскетбольного "Зенита"

— Как и многие в Санкт-Петербурге, вы болеете за "Зенит". Следите ли вы за матчами, ходите ли на них?

— Вообще сейчас я больше хожу на баскетбол. За ними чуть более чутко слежу, хожу на матчи, подписана на их Telegram-канал. Даже во время своих соревнований стараюсь посмотреть какие-то новости.

— Есть ли у вас любимые игроки в футбольной и баскетбольной командах "Зенита"?

— Футболиста не назову, а из баскетболистов нравится Трент Фрейзер, он очень красиво забивает трехочковые. Еще видела, что в команде играет Миша Дулкай. Хоть мы лично не знакомы, но пересекались в училище олимпийского резерва. Рада, что он играет в основной команде "Зенита".

— Слышали историю про похищение футболиста Андрея Мостового?

— Да. Это, конечно, кошмар, слава богу, что все обошлось. Дико, что на улице могут просто так взять и попробовать украсть. Страшно, потому, что если парень сможет отбиться, то что делать девушке? Это просто ужас.

— Юлия Ефимова (шестикратная чемпионка мира — прим. ТАСС) болеет за "Спартак". Бывают ли у вас между собой подколы на этой почве?

— Нет, не бывают.

— Какие у вас с ней отношения?

— На уровне "Привет, пока", можем переброситься парой фраз. Я, конечно, уважительно отношусь, и видно, что она ко мне тоже. Нормальные, хорошие отношения без негатива.

О боязни открытых водоемов

— На прошлой неделе были новости по поводу участия трансгендеров в женских соревнованиях. Пишут, что им хотят запретить участвовать в Олимпийских играх. Какая ваша позиция по этому вопросу?

— Очевидно, что я поддерживаю запрет на их участие. Я бы не хотела, чтобы со мной соревновались люди, которые до этого были мужчинами, потому что как минимум это совершенно нечестно.

— Была еще одна странная новость в октябре. В Австралии одобрили для проведения олимпийского заплыва по гребле реку, где встречаются крокодилы. Было бы вам страшно заходить в воду, зная, что можно на них наткнуться?

— Вообще, я боюсь открытых водоемов. Может быть, с практикой и опытом этот страх бы ушел. Если я плаваю в бассейне, вижу дно, и там все прозрачно, а в открытых водоемах просто жутко. Даже если бы мне сказали, что там нет ни одной рыбки, все равно идти туда страшно. Что касается крокодилов и Олимпиады в Австралии, даже не знаю, что сказать.

— Многие люди любят в отпуск поехать на море. Исходя из сказанного вами, не тянет на такой вид отдыха?

— Недавно мы были на Кипре. Мне было до жути страшно заходить в воду. Слава богу, рядом были девочки. Я обычно за ручку с кем-то захожу, мне важно, чтобы в такие моменты со мной кто-то был рядом. Доплыла до Витты Владимировны, которая у буйков тусовалась — с ней мне ничего не страшно.

Чемпионат Европы станет главным стартом 2026 года

— Вернемся к плаванию в бассейне. Уже определились с планами на следующий год?

— Да. Мы держим курс на чемпионат Европы. Будем подводиться именно к нему. Это будет основной старт.

— Допускаете, что там будете пробовать не только брасс?

— Думаю, что будет только брасс, потому что какую-то другую дисциплину я не успею подготовить. Здесь 200 м комплексом, хоть и в короткой, но не очень получилось. Подготовить что-то чуть больше чем за полгода не получится. У меня лучший результат комплексом примерно такой же, как на брассе, поэтому распыляться не стоит. Если говорить о других видах плавания, то на спине у меня не очень получается, баттерфляй отдельно я тоже не поплыву, и та же самая история с кролем, поэтому либо брасс, мой основной вид, либо комплекс. Но я уже объяснила, почему комплексом не смогу проплыть.

— А на тренировках вы плаваете другими видами?

— Да, на тренировках я плаваю всеми видами. В тренировочном процессе есть разнообразие по стилям.

— Можно ли говорить о том, что олимпийское золото или Олимпиада сама по себе — это то, ради чего вся подготовка сейчас проходит?

— Скажу так. Как минимум мы нацелены на Олимпиаду и на отбор. Повторю, это минимум.

— Успехов вам!

— Спасибо!