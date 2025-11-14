Пловчиха Чикунова рассказала о взаимоотношениях с Ефимовой

Спортсменки находятся в хороших отношениях

Редакция сайта ТАСС

© Даниил Сорокин/ ТАСС

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Рекордсменка мира по плаванию на дистанции 200 метров брассом Евгения Чикунова находится в хороших отношениях с шестикратной чемпионкой мира Юлией Ефимовой. Об этом Чикунова рассказала ТАСС

"На уровне "привет, пока", можем переброситься парой фраз. Я, конечно, уважительно отношусь, и видно, что она ко мне тоже. Нормальные, хорошие отношения без негатива", - сказала Чикунова.

Чикуновой 20 лет, в 2023 году на чемпионате России она установила мировой рекорд в плавании брассом на 200 метров (2 минуты, 17,55 секунды). В 2025 году россиянка стала серебряным призером чемпионата мира в этой дисциплине.

Ефимовой 33 года, в ее активе также две серебряные и одна бронзовая медали Олимпийских игр в плавании брассом.

Полный текст интервью читайте на сайте ТАСС 17 ноября.