Махачев проведет титульный бой в UFC против Маддалены

Чемпионский поединок в полусреднем весе пройдет в Нью-Йорке

Ислам Махачев © AP Photo/ Kamran Jebreili

НЬЮ-ЙОРК, 15 ноября. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Ислам Махачев проведет поединок против чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусреднем весе Джека Деллы Маддалены из Австралии в ночь на 16 ноября по московскому времени. Бой пройдет в рамках турнира UFC 322 в Нью-Йорке.

Махачев, ранее оставивший титул чемпиона организации в легком весе, может стать первым россиянином, завоевавшим пояс UFC в двух весовых категориях.

Он кардинально изменил подход при подготовке к бою против Маддалены. По словам Махачева, он использовал креатин и другое спортивное питание. Также россиянин отметил, что гораздо легче переносит нагрузки ввиду отсутствия сгонки веса. Разница лишь в том, насколько ему удастся сохранить те же резкость и скорость, которые были присущи Махачеву в легком весе. По словам спортсмена, в день боя он планирует весить в районе 87 кг. Это примерно на 7 кг больше его оптимального веса во время поединков в прежней весовой категории.

В преддверии поединка Махачев прошел стандартный тест UFC на испандере, выжав 73 кг и показав второй результат в истории лиги. Рекордсменом по этому показателю является американский боец Халил Раунтри, выступающий в полутяжелой весовой категории.

"Моя мечта близко. Я всегда мечтал стать чемпионом, а теперь мечтаю завоевать второй титул", - заявил Махачев на пресс-конференции.

Еще одним козырем россиянина будут отличные секунданты, основной среди которых - бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов. Многие сравнивают его секундирования с управлением джойстиком. У всей команды Нурмагомедова быстрое и четкое понимание установок и своевременная реакция на них во время боя. К слову, именно в Нью-Йорке в 2018 году Нурмагомедов завоевал титул чемпиона UFC в легком весе, победив американца Эла Яквинту. Поэтому данный поединок выглядит для Махачева довольно символичным.

Регбист и боксер

Маддалена, как и Александр Волкановски, один из предыдущих соперников Махачева, занимался в детстве регби. Уже потом он увлекся боксом, чтобы сохранять хорошую физическую форму в регби. Но со временем Маддалене пришлось выбирать, и он выбрал единоборства.

Стабильность Маддалены в боксе подчеркивают в настоящее время многие эксперты.

Австралиец не проигрывает с 2016 года. Изначально он не был претендентом на теперь сохраняемый им титул в полусреднем весе. В мае нынешнего года Маддалена заменил казахстанца Шавката Рахмонова и победил американца Белала Мухаммада, забрав у того чемпионский пояс. Махачев - первый соперник для австралийца с таким уровнем опыта и медийности.

Что дальше

В случае победы над Маддаленой для Махачева существуют несколько вариантов развития событий. Но приоритетом, судя по риторике его старшего товарища Хабиба Нурмагомедова, будет потенциальный поединок с нынешним чемпионом UFC в легком весе испанцем Илией Топурией. Сам Махачев назвал 2026 год лучшим временем для проведения боя против Топурии.

В случае победы Маддалены UFC наверняка предусмотрит реванш австралийца с Махачевым для большей раскрутки.

Махачеву 34 года, на его счету 27 побед и 1 поражение в смешанных единоборствах (MMA). В активе россиянина победная серия из 15 поединков, единственное поражение он потерпел в бою с бразильцем Адрианом Мартинсом в октябре 2015 года. Россиянин владел поясом UFC в легком весе с октября 2022 года по май 2025-го. 14 мая он освободил титул чемпиона, чтобы перейти в полусреднюю весовую категорию.

29-летний Делла Маддалена одержал 18 побед при 2 поражениях в MMA. Австралиец выиграл все 8 поединков под эгидой UFC, его победная серия в смешанных единоборствах составляет 18 боев.